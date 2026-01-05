R70: 'Se não fizer o que é certo, vai pagar um preço muito alto', diz Trump sobre Delcy Rodríguez

Prêmio

“O Agente Secreto” foi escolhido o melhor filme internacional no Critics Choice Awards, um termômetro para o Oscar.

Trapalhão

Com dívida de R$ 548 mil de IPTU, mansão do humorista Renato Aragão está à venda por R$ 16 milhões no Rio

WARAO

DÚVIDAS

Apesar de condenada por parte da comunidade internacional, a prisão do ditador venezuelano Nicolás Maduro pelos norte-americanos foi bem recebida por migrantes do País vizinho que vivem em Belém, a maioria indígena da etnia Warao. O grupo soma em torno de mil pessoas, entre adultos e crianças que chegaram à capital paraense fugindo da grave crise econômica e humanitária que atingiu a Venezuela, especialmente na última década. Com as muitas dúvidas em torno do futuro político do País, a maioria ainda considera cedo para dizer se deixará a capital paraense e fará o caminho de volta.

VENEZUELA

DIVISÃO

A crise diplomática na Venezuela dividiu opiniões dos parlamentares. Como esperado, o debate foi contaminado pela polarização política. Deputados e senadores alinhados à direita comemoraram a deposição de Maduro. Nas redes sociais os deputados federal Éder Mauro, e estadual Rogério Barra (ambos do PL) assim como o senador Zequinha Marinho (Podemos) apoiaram a ação dos Estados Unidos. Na ala à esquerda, o tom foi de preocupação. “Hoje é a Venezuela e amanhã pode ser qualquer um de nossos países. A ganância das empresas americanas pelo petróleo é sem limites e deve ser repudiada firmemente”, escreveu a deputada estadual Lívia Duarte em uma rede social. Para o deputado federal Airton Faleiro, “é necessário questionar os reais interesses dos Estados Unidos ao promover ações que desestabilizam governos e colocam em risco a paz internacional”.

JUSTIÇA

GRATUITA

A Comissão de Finanças e Tributação da Câmara dos Deputados aprovou projeto que assegura gratuidade da Justiça a pessoas com câncer, deficiência e Transtorno do Espectro Autista. Hoje, o benefício depende de análise caso a caso.

ALCANCE

O PL 917/24 amplia o alcance também a quem já tem diagnóstico, mesmo sem iniciar tratamento, e não gera impacto orçamentário. Apesar do aval, a proposta ainda precisa passar pela Comissão de Constituição e Justiça pelo plenário da Câmara. Depois deve seguir para o Senado.

QUEBRA-PEDRA

SUS

O uso da quebra-pedra (a Phyllanthus niruri), consagrada por povos indígenas, comunidades tradicionais e agricultores familiares, avança da tradição para a ciência.

PIONEIRISMO

Em cerca de seis meses, o Brasil deverá ter o primeiro fitoterápico industrializado desenvolvido a partir desse conhecimento, com submissão regulatória à Agência Nacional de Vigilância Sanitária e oferta futura no SUS. O passo é pioneiro por tratar o saber tradicional associado como tecnologia, com consentimento e repartição justa de benefícios. A iniciativa reúne o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, Fiocruz (via Farmanguinhos) e o Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima, com investimento de R$ 2,4 milhões.

MUNICÍPIOS

SOCIAL

Gestores municipais têm até 27 de fevereiro para responderem ao Censo do Sistema Único de Assistência Social (Suas) 2025. Realizado anualmente pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS), o levantamento permite identificar a rede de serviços socioassistenciais em funcionamento no país, além das principais demandas dos municípios. O não preenchimento pode levar à suspensão do repasse de recursos federais, comprometendo os serviços socioassistenciais.

MACHISMO

CONSTATAÇÃO

A percepção feminina sobre o machismo no Brasil segue quase unânime. Em 2025, 94% das mulheres dizem viver em um país machista, o mesmo índice de 2023. O que mudou foi a intensidade: as que classificam o Brasil como muito machista saltaram de 62% para 70% em dois anos, o que representa cerca de 8 milhões de mulheres a mais com visão crítica da desigualdade. O dado dialoga com outra preocupação crescente: 79% avaliam que a violência doméstica aumentou no último ano, maior patamar da série histórica. Os números fazem parte da pesquisa realizada pelo Datasenado e Nexus, que ouviram 21 mil mulheres em todo o Brasil em 2025.

EM POUCAS LINHAS

► A contribuição mensal do Microempreendedor Individual (MEI) aumentou de R$ 75,90 para R$ 81,05 por mês. O valor é calculado com base no salário mínimo. A contribuição representa 5% do novo mínimo, que subiu para R$ 1.621. O novo valor passou a vigorar em 1º de janeiro.

► O município de Óbidos, oeste do Pará, contará, a partir deste ano, com o curso de Bacharelado em Direito ofertado pela Universidade Federal do Oeste do Pará (Ufopa). A iniciativa faz parte da política de expansão da Ufopa, voltada à ampliação do acesso à formação universitária no interior do Estado. As inscrições para o curso de Direito em Óbidos, assim como para os demais cursos de graduação da Ufopa, ficam abertas até 16 de janeiro.

► O Ministério da Saúde prorrogou o resgate vacinal contra o HPV para jovens de 15 a 19 anos que não se imunizaram na idade indicada. A medida, segundo o órgão, foi tomada para ampliar o acesso e reforçar a prevenção de diversos tipos de câncer.

► Após aval da Agência Nacional de Transportes Terrestres, os estudos do projeto Ferrogrão, que ligará Sinop (MT) a Miritituba (PA) seguiram agora para análise do Tribunal de Contas da União (TCU), passo estratégico para a retomada definitiva do empreendimento.

► Quem deixou para voltar ontem para a capital paraense, vindo dos balneários no nordeste do Estado, enfrentou trânsito lento. O movimento intenso começou já pela manhã, se intensificando ao longo do dia. De acordo com o Departamento de Trânsito do Estado do Pará (Detran-PA), desde as 10h da manhã o Volume Médio Horário foi de aproximadamente 4 mil veículos por hora.

► A Sespa abre inscrições, hoje e amanhã, para o PSS que vai contratar 42 temporários. São ofertadas vagas para assistente social, enfermeiro, farmacêutico, psicólogo e 11 especialidades médicas. Mais detalhes e inscrições no site www.sipros.pa.gov.br.