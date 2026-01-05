Manifestantes em diferentes países protestam contra Donald Trump após prisão de Nicolás Maduro

Manifestantes em diferentes localidades asiáticas protestaram contra o governo dos Estados Unidos e o presidente Donald Trump nesta segunda-feira, 5 de janeiro de 2026. As ações ocorreram após uma operação dos EUA que removeu o presidente venezuelano Nicolás Maduro do país, com atos registrados perto das embaixadas americanas nas Filipinas, Índia e Coreia do Sul.

VEJA MAIS

Em Manila, nas Filipinas, manifestantes participaram de um protesto perto da embaixada americana. O ato foi direcionado contra o governo dos Estados Unidos e o presidente Donald Trump, após a operação que removeu o presidente venezuelano Nicolás Maduro do país.

Polícia indiana detém ativistas em Chennai

A polícia indiana detém ativistas do Partido Comunista da Índia (Marxista), CPI-M, durante um protesto contra a operação dos Estados Unidos que removeu o líder venezuelano Nicolás Maduro do país, perto da Embaixada dos EUA, em Chennai, na Índia, nesta segunda-feira, 5 de janeiro de 2026. (MAHESH KUMAR A./ASSOCIATED PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO)

A polícia indiana interveio em Chennai, na Índia, detendo ativistas do Partido Comunista da Índia (Marxista), CPI-M. Eles se manifestavam perto da Embaixada dos EUA, protestando contra a operação dos Estados Unidos que resultou na remoção do líder venezuelano Nicolás Maduro.

Manifestação em Seul também repudia ação dos EUA

Manifestantes participam de um protesto contra o governo dos Estados Unidos e o presidente Donald Trump após a operação dos EUA que removeu o presidente venezuelano Nicolás Maduro do país, perto da embaixada americana em Manila, nas Filipinas, nesta segunda-feira, 5 de janeiro de 2026 (AARON FAVILA/ASSOCIATED PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO)

Similarmente, em Seul, na Coreia do Sul, manifestantes se concentraram perto da embaixada americana. Este protesto também foi realizado contra o governo dos Estados Unidos e o presidente Donald Trump, em sequência à operação dos EUA que removeu o presidente venezuelano Nicolás Maduro.