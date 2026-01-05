Manifestantes em diferentes países protestam contra Donald Trump após prisão de Nicolás Maduro
Atos foram registrados perto de embaixadas norte-americanas nesta segunda-feira (5)
Manifestantes em diferentes localidades asiáticas protestaram contra o governo dos Estados Unidos e o presidente Donald Trump nesta segunda-feira, 5 de janeiro de 2026. As ações ocorreram após uma operação dos EUA que removeu o presidente venezuelano Nicolás Maduro do país, com atos registrados perto das embaixadas americanas nas Filipinas, Índia e Coreia do Sul.
Em Manila, nas Filipinas, manifestantes participaram de um protesto perto da embaixada americana. O ato foi direcionado contra o governo dos Estados Unidos e o presidente Donald Trump, após a operação que removeu o presidente venezuelano Nicolás Maduro do país.
Polícia indiana detém ativistas em Chennai
A polícia indiana interveio em Chennai, na Índia, detendo ativistas do Partido Comunista da Índia (Marxista), CPI-M. Eles se manifestavam perto da Embaixada dos EUA, protestando contra a operação dos Estados Unidos que resultou na remoção do líder venezuelano Nicolás Maduro.
Manifestação em Seul também repudia ação dos EUA
Similarmente, em Seul, na Coreia do Sul, manifestantes se concentraram perto da embaixada americana. Este protesto também foi realizado contra o governo dos Estados Unidos e o presidente Donald Trump, em sequência à operação dos EUA que removeu o presidente venezuelano Nicolás Maduro.
