Manifestantes em diferentes países protestam contra Donald Trump após prisão de Nicolás Maduro

Atos foram registrados perto de embaixadas norte-americanas nesta segunda-feira (5)

Redação O Liberal

Manifestantes em diferentes localidades asiáticas protestaram contra o governo dos Estados Unidos e o presidente Donald Trump nesta segunda-feira, 5 de janeiro de 2026. As ações ocorreram após uma operação dos EUA que removeu o presidente venezuelano Nicolás Maduro do país, com atos registrados perto das embaixadas americanas nas Filipinas, Índia e Coreia do Sul.

VEJA MAIS

image Levado a 'prisão infernal', Maduro é esperado em 1ª audiência nesta segunda (5)
A audiência está marcada para o meio-dia (hora local, 14h de Brasília) no Tribunal Distrital Federal de Manhattan

image Presidente interina da Venezuela convida Trump a colaborar e afirma buscar relações respeitosas
A mensagem foi publicada pouco depois que Trump disse que Delcy teria "um destino pior" do que o de Nicolás Maduro, caso a presidente interina não colaborasse

Em Manila, nas Filipinas, manifestantes participaram de um protesto perto da embaixada americana. O ato foi direcionado contra o governo dos Estados Unidos e o presidente Donald Trump, após a operação que removeu o presidente venezuelano Nicolás Maduro do país.

Polícia indiana detém ativistas em Chennai

image A polícia indiana detém ativistas do Partido Comunista da Índia (Marxista), CPI-M, durante um protesto contra a operação dos Estados Unidos que removeu o líder venezuelano Nicolás Maduro do país, perto da Embaixada dos EUA, em Chennai, na Índia, nesta segunda-feira, 5 de janeiro de 2026. (MAHESH KUMAR A./ASSOCIATED PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO)

A polícia indiana interveio em Chennai, na Índia, detendo ativistas do Partido Comunista da Índia (Marxista), CPI-M. Eles se manifestavam perto da Embaixada dos EUA, protestando contra a operação dos Estados Unidos que resultou na remoção do líder venezuelano Nicolás Maduro.

Manifestação em Seul também repudia ação dos EUA

image Manifestantes participam de um protesto contra o governo dos Estados Unidos e o presidente Donald Trump após a operação dos EUA que removeu o presidente venezuelano Nicolás Maduro do país, perto da embaixada americana em Manila, nas Filipinas, nesta segunda-feira, 5 de janeiro de 2026 (AARON FAVILA/ASSOCIATED PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO)

Similarmente, em Seul, na Coreia do Sul, manifestantes se concentraram perto da embaixada americana. Este protesto também foi realizado contra o governo dos Estados Unidos e o presidente Donald Trump, em sequência à operação dos EUA que removeu o presidente venezuelano Nicolás Maduro.

.
