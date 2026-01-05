Presidente interina da Venezuela convida Trump a colaborar e afirma buscar relações respeitosas

A presidente interina da Venezuela, Delcy Rodríguez, convidou o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, a "colaborar" em uma mensagem conciliatória. A líder venezuelana afirmou buscar "relações respeitosas" com o governo americano.

A declaração de Rodríguez marca uma mudança dramática de tom. Antes, ela havia prometido uma feroz resistência à ofensiva americana contra a Venezuela.

Em carta aberta a Trump, Rodríguez afirmou: "Convidamos o governo dos EUA a colaborar conosco em uma agenda de cooperação orientada para o desenvolvimento compartilhado no âmbito do direito internacional para fortalecer a convivência comunitária duradoura".

Ameaças Anteriores de Trump

A mensagem de Delcy Rodríguez foi divulgada pouco depois de uma declaração de Donald Trump. O presidente dos EUA havia dito que Rodríguez teria "um destino pior" do que o de Nicolás Maduro, caso ela não colaborasse com os Estados Unidos.

Situação de Nicolás Maduro

Nicolás Maduro foi capturado pelas forças americanas na madrugada do sábado, 3. Ele foi levado para Nova York, onde será julgado por diversos crimes. A fonte desta informação é a Associated Press.