Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Mundo chevron right

Mundo

Levado a 'prisão infernal', Maduro é esperado em 1ª audiência nesta segunda (5)

A audiência está marcada para o meio-dia (hora local, 14h de Brasília) no Tribunal Distrital Federal de Manhattan

Redação O Liberal com informações da AE

Nicolás Maduro e sua esposa, Cilia Flores, devem comparecer pela primeira vez a um tribunal federal americano nesta segunda-feira, 5. A audiência ocorre dois dias após o casal ser capturado na Venezuela por uma operação militar dos Estados Unidos, onde ouvirão as acusações contra eles.

VEJA MAIS

image Forças Armadas da Venezuela reconhecem vice de Maduro como presidente interina
A determinação de que Rodríguez deveria ocupar a Presidência partiu da Suprema Corte da Venezuela, ainda no final da noite de sábado

image Prisão de Maduro pelos EUA vira motivo de embate entre esquerda e direita no Brasil

image Opositor de Maduro diz que normalização da Venezuela depende de respeito à vontade popular

A sessão está marcada para o meio-dia (horário local, 14h de Brasília) no Tribunal Distrital Federal de Manhattan. O juiz os notificará sobre as acusações, informará sobre seus direitos e questionará como se declaram, culpados ou inocentes.

O juiz Alvin K. Hellerstein, um veterano com quase três décadas de experiência nomeado por Bill Clinton, deve decretar a prisão preventiva. O julgamento para o casal, acusado pelo Departamento de Justiça, está previsto para daqui a mais de um ano.

Acusações e Prisão

Maduro, Cilia Flores e outros quatro homens são acusados de tráfico de cocaína e narcoterrorismo. Entre os indiciados está um filho de Maduro, cujo paradeiro permanece desconhecido pelas autoridades.

As acusações foram baseadas em uma investigação conduzida pela Administração de Combate às Drogas dos EUA (DEA). Até o julgamento, o ex-ditador venezuelano ficará no Centro de Detenção Metropolitano do Brooklyn, conhecido como MDC.

Estrutura e Detentos Famosos

O MDC é uma instalação gigantesca que, durante décadas, abrigou alguns dos criminosos mais notórios dos EUA. Eles aguardavam julgamento ou cumpriam pena no local, que também é conhecido pelas péssimas condições de funcionamento.

Entre os nomes de detidos famosos estão o rapper e produtor musical Sean Combs, conhecido como P. Diddy. Ele é acusado de tráfico sexual e esteve nas dependências do centro penitenciário.

Outro exemplo é Luigi Mangione, que aguarda julgamento pelo assassinato do CEO da UnitedHealthcare, Brian Thompson. Ghislaine Maxwell, ex-namorada de Jeffrey Epstein, também passou pelo MDC.

image Rubio minimiza reação de Delcy Rodríguez: 'Retórica é uma coisa, Queremos ação'

image Presidente interina da Venezuela convida Trump a colaborar e afirma buscar relações respeitosas
A mensagem foi publicada pouco depois que Trump disse que Delcy teria "um destino pior" do que o de Nicolás Maduro, caso a presidente interina não colaborasse

Maxwell foi presa por participar do esquema de exploração sexual do financista antes de ser transferida para outra unidade. O ex-presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) José Maria Marin é mais um nome conhecido que esteve no MDC.

Marin foi detido antes de começar a cumprir pena por corrupção. De acordo com o MDC, a unidade abriga 1.336 detentos atualmente.

Embora alguns enfrentem acusações graves, como tráfico internacional de drogas ou terrorismo, a grande maioria responde por crimes menores. O centro penitenciário funciona como um ponto de passagem para detentos.

Eles ficam no local enquanto aguardam julgamento ou a definição de suas sentenças. A população carcerária do local tem diminuído ao longo dos anos, segundo dados oficiais.

Condições Críticas e Incidentes

Em 2024, o Departamento de Prisões dos EUA anunciou a suspensão temporária do envio de detentos para o MDC. Naquele ano, diferentes juízes se recusaram a enviar presos para a unidade.

A recusa ocorreu por causa das péssimas condições de funcionamento do local. Ao menos dois detentos haviam sido mortos no MDC, gerando grande preocupação.

O advogado de um dos mortos chamou a prisão de "inferno na terra", por ter permitido uma morte que era evitável. Em 2019, um apagão de energia na unidade durante o inverno durou uma semana inteira.

Nesse período, os presos ficaram em celas congelantes, sem qualquer aquecimento adequado. Uma investigação do The New York Times sobre o caso mostrou que era mais um episódio de negligência e brutalidade.

Segundo a reportagem, a cadeia era uma das piores do sistema federal dos EUA. Ao longo dos anos, foram registrados diferentes casos de presos que foram espancados ou estuprados.

Houve também relatos de detentos mantidos sob condições desumanas na unidade. Um ex-funcionário do MDC disse ao jornal que a cadeia era uma "das mais problemáticas do sistema federal de prisões americano".

Um relatório do Departamento de Justiça concluiu que as autoridades lidaram de forma extremamente inadequada com a crise. As condições do local são alvo constante de críticas.

Detalhes da Operação de Captura

O caminho até a prisão no Brooklyn foi longo para Maduro e Cilia Flores. O ex-líder venezuelano foi capturado por forças dos EUA na chamada Operação Resolução Absoluta.

Ele foi encontrado às 2h da madrugada (3h de Brasília) no Forte Tiuna, uma extensa base militar no centro de Caracas. O local abriga a cúpula do governo venezuelano e estava sob vigilância.

Após a captura, Maduro foi levado para o porta-aviões americano ISS Iwo Jima no Mar do Caribe. O casal foi então transferido para os EUA após uma parada estratégica.

A parada ocorreu na base naval americana na Baía de Guantánamo, onde o FBI tinha um avião governamental 757 à espera. A aeronave os levaria à Base Aérea da Guarda Nacional Stewart, na cidade de Nova York.

Dali, os dois foram levados de helicóptero até Manhattan e depois de carro até a sede do DEA. Um vídeo que circulou nas redes sociais mostra Maduro ao chegar ao departamento.

Ele teria dado boa noite e desejado feliz ano-novo aos agentes no local. Por fim, o casal foi transferido de helicóptero para o Brooklyn e levado de carro para a prisão, onde aguarda os próximos passos.

(COM AGÊNCIAS INTERNACIONAIS) As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

EUA/VENEZUELA/INTEVENÇÃO/MADURO/AUDIÊNCIA
Mundo
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM MUNDO

Trump estuda caminhos para adquirir a Groenlândia e não descarta recorrer às Forças Armadas

06.01.26 20h32

Mundo

'Muitos soldados no terreno', diz Trump sobre operação na Venezuela

Presidente dos EUA discursou para legisladores republicanos da Câmara em Washington, nesta terça-feira (6)

06.01.26 19h52

China pede libertação imediata de Maduro e manifesta prontidão para defender princípios da ONU

06.01.26 16h47

DISCURSO

'Ninguém é páreo para nós', diz Trump em discurso após operação dos EUA na Venezuela

"Ninguém é capaz de fazer o que fizemos", complementou.

06.01.26 14h17

MAIS LIDAS EM MUNDO

CONVERSA

Trump detalha diálogo com Maduro após captura: ‘Você tem que se render’

Em coletiva para a imprensa, Presidente dos Estados Unidos afirma que houve mais de uma troca de mensagens ou conversas após a captura

03.01.26 15h31

Tensão internacional

VÍDEO: Trump confirma ataque a Caracas e diz que Maduro foi capturado

Operação militar dos EUA na Venezuela teria retirado o presidente Nicolás Maduro do país; governo venezuelano decretou estado de emergência

03.01.26 7h15

EUA X Venezuela

Entenda o que aconteceu entre EUA e Venezuela após ataque a Caracas

Tensão aumentou após Trump confirmar operação militar, explosões na capital e captura de Nicolás Maduro

03.01.26 8h21

resposta

Venezuela ordena prisão de envolvidos na captura de Maduro

Ditador venezuelano está detido em Nova York desde a operação realizada pelos Estado Unidos em Caracas, no último sábado

05.01.26 13h32

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda