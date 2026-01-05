Capa Jornal Amazônia
Presidente da Colômbia rebate ameaças de Trump: 'Pare de me caluniar'

Trump havia afirmado que lhe soava "bem" uma operação semelhante à da Venezuela na Colômbia

Redação O Liberal

O presidente colombiano, Gustavo Petro, rechaçou no domingo (4) as ameaças e acusações de seu homólogo americano, Donald Trump, que o aponta como um líder do narcotráfico.

Trump havia afirmado que lhe soava "bem" uma operação semelhante à da Venezuela na Colômbia. Ele também acusou Petro de traficar drogas para os Estados Unidos, alertando que o mandatário colombiano "não fará isso por muito mais tempo".

Reações e ataques diretos

"Meu nome (...) não aparece nos arquivos judiciais sobre narcotráfico. Pare de me caluniar, senhor Trump", declarou Petro na rede social X. Esta foi a resposta direta do líder colombiano às ofensas.

Apenas um dia após sugerir que Petro deveria "cuidar do próprio traseiro", Trump voltou a atacá-lo. O presidente americano se referiu a Petro como um "homem doente" que "gosta de produzir cocaína".

O presidente colombiano também criticou duramente a ação militar do governo Trump na região. Petro acusou os Estados Unidos de "sequestro" de Nicolás Maduro, capturado em Caracas após bombardeios de Washington na madrugada de sábado.

Conflito bilateral e crise diplomática

A Chancelaria colombiana classificou as ameaças do mandatário americano como uma "ingerência inaceitável". O órgão oficial do governo colombiano pediu "respeito" nas relações bilaterais.

Desde que iniciou seu segundo mandato em janeiro de 2025, Trump e Petro têm se enfrentado repetidamente. Temas como política tarifária e migração são pontos de discórdia.

Atualmente, Colômbia e Estados Unidos vivem o pior momento de sua relação bilateral. Ambos os países são aliados militares e econômicos fundamentais na região.

