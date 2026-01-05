Preço do petróleo recua após ação dos Estados Unidos na Venezuela

Os preços do petróleo registraram queda nesta segunda-feira (5) depois da ação dos Estados Unidos na Venezuela, que resultou na captura do presidente Nicolás Maduro, e da sinalização do governo americano de que pretende explorar as reservas petrolíferas do país sul-americano.

Por volta das 9h05 (6h05 em Brasília), o barril do Brent, referência internacional, com vencimento em março, era negociado a 60,07 dólares (cerca de 330 reais), com recuo de 1,12%. No mercado americano, o West Texas Intermediate (WTI), para entrega em fevereiro, também apresentava desvalorização. O barril caía 1,22%, cotado a 56,62 dólares (aproximadamente 307 reais).

Após a prisão de Maduro, a presidente interina da Venezuela, Delcy Rodríguez, declarou que está disposta a dialogar com o governo do presidente Donald Trump e defendeu, no domingo (4), uma relação baseada no equilíbrio e no respeito mútuo entre os dois países.

Apesar de concentrar as maiores reservas comprovadas de petróleo do mundo, a Venezuela mantém uma produção considerada baixa, estimada em cerca de um milhão de barris por dia.

De acordo com Arne Lohmann Rasmussen, analista da Global Risk Management, a ampliação da produção depende de investimentos elevados e não deve ocorrer a curto prazo. Ele avalia que o processo exigirá recursos significativos e levará anos para se concretizar.