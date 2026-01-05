Primeiro-ministro da Groelândia reage após nova fala de Trump sobre anexação

"Já chega!", reagiu nesta segunda-feira, 5, o primeiro-ministro da Groenlândia, Jens Frederik Nielssen, após a nova ameaça de anexação feita pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que insiste em que a ilha ártica deveria fazer parte dos EUA.

"Chega de pressão. Chega de insinuações. Chega de fantasias de anexação. Estamos abertos ao diálogo. Estamos abertos às discussões. Mas isso deve ser feito pelos canais adequados e com respeito ao direito internacional", escreveu no Facebook o chefe do governo groenlandês.

Trump voltou a insistir no domingo na anexação da Groenlândia, território autônomo da Dinamarca rico em recursos naturais, apesar dos apelos das autoridades da ilha e de Copenhague para que Washington respeite sua integridade territorial.

Em entrevista à revista The Atlantic neste domingo, 4, Trump disse "precisar da Groenlândia" para fortalecer o sistema de defesa americano, após ser questionado se a entrada das tropas americanas na Venezuela implicaria em uma maior disposição dos Estados Unidos para fazer intervenções militares na Groenlândia. "Nós precisamos da Groenlândia, com certeza. Precisamos dela para a defesa", disse o republicano.