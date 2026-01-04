Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Mundo chevron right

Mundo

UE pede calma na Venezuela e defende respeito aos princípios do direito internacional

Segundo a UE, o bloco tem se articulado de maneira próxima com os Estados Unidos e parceiros regionais para apoiar o diálogo entre todas as partes envolvidas

Estadão Conteúdo
fonte

Bandeira da União Europeia (UE). (Gpointstudio / Freepik)

A União Europeia divulgou neste domingo, 4, uma declaração pedindo "calma e moderação de todos os atores envolvidos na crise na Venezuela, com o objetivo de evitar escalada de tensões e buscar uma solução pacífica" para a crise. O pronunciamento foi publicado pelo chefe de Relações Exteriores e Segurança da União Europeia, Kaja Kallas, por meio das redes sociais.

"A UE lembra que, em quaisquer circunstâncias, os princípios do direito internacional e da Carta da ONU devem ser respeitados", reforçou o grupo. O documento diz ainda que os membros do Conselho de Segurança das Nações Unidas têm uma responsabilidade singular de defender esses princípios.

O bloco diz ainda que reiteradamente declarou que Nicolás Maduro carece da legitimidade de um presidente democraticamente eleito e que tem defendido uma transição pacífica para a democracia na Venezuela, liderada pelos venezuelanos, com respeito à soberania do país. "O direito do povo venezuelano de determinar seu futuro deve ser respeitado".

Segundo a UE, o bloco tem se articulado de maneira próxima com os Estados Unidos e parceiros regionais para apoiar o diálogo entre todas as partes envolvidas, em busca de uma solução negociada, democrática, inclusiva e pacífica.

O comunicado também cita a preocupação com o crime organizado internacional e o tráfico de drogas, apontados como ameaças globais. Contudo, defende que esses desafios sejam enfrentados com cooperação internacional e respeito ao direito internacional e à integridade territorial.

A União Europeia pediu ainda respeito total aos direitos humanos e cobrou a libertação incondicional de presos políticos na Venezuela. O comunicado informa ainda que autoridades consulares dos Estados-membros trabalham de forma coordenada para proteger cidadãos europeus no país, incluindo os detidos ilegalmente.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

EUA/VENEZUELA/INTERVENÇÃO/UE/DECLARAÇÃO
Mundo
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM MUNDO

Trump estuda caminhos para adquirir a Groenlândia e não descarta recorrer às Forças Armadas

06.01.26 20h32

Mundo

'Muitos soldados no terreno', diz Trump sobre operação na Venezuela

Presidente dos EUA discursou para legisladores republicanos da Câmara em Washington, nesta terça-feira (6)

06.01.26 19h52

China pede libertação imediata de Maduro e manifesta prontidão para defender princípios da ONU

06.01.26 16h47

DISCURSO

'Ninguém é páreo para nós', diz Trump em discurso após operação dos EUA na Venezuela

"Ninguém é capaz de fazer o que fizemos", complementou.

06.01.26 14h17

MAIS LIDAS EM MUNDO

CONVERSA

Trump detalha diálogo com Maduro após captura: ‘Você tem que se render’

Em coletiva para a imprensa, Presidente dos Estados Unidos afirma que houve mais de uma troca de mensagens ou conversas após a captura

03.01.26 15h31

Tensão internacional

VÍDEO: Trump confirma ataque a Caracas e diz que Maduro foi capturado

Operação militar dos EUA na Venezuela teria retirado o presidente Nicolás Maduro do país; governo venezuelano decretou estado de emergência

03.01.26 7h15

EUA X Venezuela

Entenda o que aconteceu entre EUA e Venezuela após ataque a Caracas

Tensão aumentou após Trump confirmar operação militar, explosões na capital e captura de Nicolás Maduro

03.01.26 8h21

resposta

Venezuela ordena prisão de envolvidos na captura de Maduro

Ditador venezuelano está detido em Nova York desde a operação realizada pelos Estado Unidos em Caracas, no último sábado

05.01.26 13h32

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda