Série B: Remo levou gols em todos os jogos fora de casa e possui um dos piores ataques

O Remo voltou de duas partidas longe de Belém com duas derrotas. Longe de casa o Leão não consegue manter uma sequência boa e o sistema defensivo vem tomando gols sequenciais fora de casa.

A equipe azulina levou gols em todas as partidas disputadas longe da capital paraense. Foram 11 em sete jogos e apenas uma vitória e dois empates conquistados. Mas por outro lado, o ataque do Remo marcou mais gols atuando fora de casa. O Leão botou a bola na rede seis vezes longe de Belém, já no Baenão foram somente quatro gols marcados e o time é um dos piores ataques da Série B, à frente apenas do Vila Nova-GO com sete, Londrina-PR com oito e Ponte Preta-SP com nove.

O técnico Felipe Conceição tenta achar um equilíbrio para a equipe, que conseguiu abrir quatro pontos da zona de rebaixamento e atualmente ocupa a 13ª posição com 16 pontos conquistados.

Confira os gols tomados pelo Remo jogando longe de Belém

CRB 2 x 2 Remo

Botafogo 3 x 0 Remo

Avaí 1 x 0 Remo

Náutico 1 x 1 Remo

Coritiba 2 x 1 Remo

Ponte Preta 1 x 2 Remo

Londrina 1 x 0 Remo