Com gols de Léo Gamalho, Remo perde para o Coritiba e segue o jejum de vitórias na Série B

O Remo volta para Belém sem nenhum ponto na bagagem. O time azulino perdeu para o Coritiba, na noite de sexta-feira (2) por 2 a 1, no Couto Pereira, pela nona rodada da Série B. O resultado fez o Leão Azul chegar ao sétimo jogo sem vitória – o sexto na competição. Os gols da partida foram marcados por Léo Gamalho, duas vezes para o Coxa, e Erick Flores.

O Leão permaneceu no Z-4, na 17ª posição, com sete pontos, e o Coritiba segue na segunda colocação, com 19 pontos.

.Saiba como foi a partida lance a lance

O Remo chega em Belém neste sábado, meio-dia, e retoma o treinamento no domingo, já sob o comando do novo técnico, Felipe Conceição, que será apresentado para os atletas. A preparação é para o jogo contra o Vila Nova, marcado para quinta-feira (8), às 21 horas, no Baenão.

O Coritiba encara o Cruzeiro, na terça-feira (6), às 19 horas, no Mineirão.

Jogo

O jogo foi bem equilibrado e disputado no primeiro tempo. O Coritiba foi quem teve a primeira chacen, quando Igor Paixão ajeitou de peito e Léo Gamalho arriscou de fora da área. A bola só não entrou porque teve desvio. Isso no primeiro minuto da etapa inicial.

O Remo se acertou e passou a ter vida ativa no ataque. O Coritiba sofreu para encaixar as peças e o Leão ficou rodando o adversário. Oportunidade não faltou ao paraense, mas a melhor, foi quando Felipe Gedoz cobrou falta para a área. Uchôa apareceu sozinho e, de carrinho, quase balança as redes no Couto Pereira.

Nos 15 minutos finais do primeiro tempo, o goleiro Vinícius mostrou porque é titular absoluto no Remo. Na quinta temporada no Leão, ele conseguiu parar o ataque de Léo Gamalho. A primeira aos 28 minutos em um chute rasteiro e, aos 29, depois de um vacilo de Lucas Siqueira, o atacante aproveitou para ficar com a bola e finalizar. O dono da casa só não abriu o placar porque o arqueiro azulino foi preciso na defesa.

Ainda no primeiro tempo, Remo precisou trocar Rafinha, sentiu a posterior da coxa direita, por Tiago Miranda. O garoto ainda não apareceu nessa etapa.

Segundo tempo

Fora de campo, 12ºC. Dentro de campo, 30ºC. Assim foi o segundo tempo no Couto Pereira. Aos 11 minutos, Léo Gamalho abriu o placar quando recebeu passe no meio, ajeitou e arriscou chute de longe. A bola desviou em Kevem, enganou o goleiro Vinícius e entrou.

O Coxa ainda comemorava quando o Remo deixou tudo igual. Em cruzamento de Igor Fernandes, Erick Flores subiu e cabeceou para o fundo da rede e empatar no Couto Pereira.

Minutos depois, Vinícius salvou o Leão. Após Igor Paixão errar o cruzamento, a bola foi em direção ao gol. O arqueiro azulino, atentou, se esticou e mandou para escanteio.

O Remo chegou a balançar as redes, mas não valeu. A jogada começou com Igor Fernandes que cruzou rasteiro para Renan Gorne finalizar. A bola entrou mas é marcado impedimento. Na transmissão, o responsável pela Central do Apito, disse que o gol era lega e o assistente estava mal posicionado.

Aí veio o ataque fulminante do Coxa. Léo Gamalho recebeu cruzamento na medida e cabeceiou firme para o gol, colocando o alviverde na frente novamente.

Ficha Técnica

Coritiba x Remo

9ª rodada – Série B

Local: Couto Pereira, Curitiba (PR)

Árbitro: Adriano Barros Carneiro (AB/CE)

Árbitro Assistente 1: Anderson Moreira de Farias (AB/CE)

Árbitro Assistente 2: Oberto da Silva Santos (AB/PB)

Quarto Árbitro: Luiz Alexandre Fernandes (CD/PR)

Cartão amarelo: Matheus Sales; Tiago Miranda, Thiago Ennes, Romércio

Gol: Léo Gamalho (11’/2ºT; 29’/2ºT); Erick Flores (12’/ 2ºT)

Coritiba: Wilson; Natanael, Henrique, Luciano Castán e Guilherme Biro; Matheus Sales, Val (Gustavo Bochecha) e Robinho (Rafinha); Igor Paixão (Igor), Waguininho (William Alves) e Léo Gamalho (Romário)

Técnico: Gustavo Morínigo

Remo: Vinícius; Thiago Ennes, Kevem, Romércio, Igor Fernandes (Marlon); Anderson Uchôa (Arthur), Lucas Siqueira, Felipe Gedoz; Erick Flores (Wallace), Rafinha (Tiago Miranda) e Renan Gorne (Edson Cariús)

Técnico: João Nasser Neto