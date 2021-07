De novo, Remo dominado e derrotado

O goleiro Gledson, do Avaí, nem precisou trabalhar. Mais uma vez, o Remo teve rendimento abaixo do potencial e sofreu a segunda derrota no sul: 1 x 0. Pelo mesmo placar, havia perdido para o Londrina.

O Avaí foi muito competente na marcação até poderia ter vencido por mais. O time remista não fluiu nas ações ofensivas, não teve a marcação avançada que funcionou bem contra Ponte Preta e Cruzeiro, ficou mesmo na 13a posição, com 16 pontos, quatro acima da zona do rebaixamento.

Papão: doze atacantes em nove jogos

Rafael Grampola será o 13° atacante acionado pelo Paysandu nesta Série C. Dos doze atacantes que entraram em campo com a camisa bicolor nos nove primeiros jogos, quatro não estão mais no clube: Gabriel Barbosa, Nicolas, Ari Moura, Igor Goularte e Patrick Carvalho. Os outros: Bruno Paulo, Rildo, Danrlei, Laércio, Robinho, Luan e Thiago Santos.

Ao todo, o recem-demitido técnico Vinícius Eutrópio colocou em campo 30 atletas no campeonato. Roberto Fonseca, que vai estrear sábado contra o Tombense, tem no elenco dois atletas que ainda não estreiaram: o atacante Grampola e o volante Marino.



BAIXINHAS

* Na intensa rotatividade do time do Paysandu, só três jogadores estiveram em todos os jogos na Série C: o goleiro Victor Souza, o volante Ratinho e o meia Marlon. Victor Souza só ficou fora de um jogo na temporada, em Paragominas, na segunda rodada do Parazão.

* Matheus Oliveira teve estreia discreta no Leão Azul. Foi tímido e pouco acionado. Mas é bom jogador e vai ser muito útil ao longo do campeonato. Domingo, 18h15, Remo x CSA no Baenão.

* Há dois meses no Seoul, Gabriel Barbosa tem apenas dois jogos pelo time sul-coreano e ainda não fez gol. Nicolas tem cinco jogos no Goiás, nenhum integral. Ainda não fez gol. Dia 10 de agosto o Goiás vai receber o Remo.

* Cascavel/PR supera o Castanhal no saldo de gols e tem a melhor campanha geral da Série D. Joga sábado em Santa Catarina contra o Juventus. O Japiim estará em campo no domingo, no Acre, contra o Atlético Acreano.

* Os 30 atletas acionados pelo Papão na Série C: Victor Souza, Israel, Marcelo, Alisson, Denilson, Yan, Perema, Bruno Collaço, Diego Matos, Paulinho, Ratinho, Elyeser, Jhonnatan, Bruno Paulista, Paulo Roberto; João Paulo, Ruy, Marlon; Nicolas, Ari Moura, Gabriel Barbosa, Igor Goularte, Patrick Carvalho, Bruno Paulo, Rildo, Danrlei, Laércio, Robinho, Luan e Thiago Santos.