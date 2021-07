Com gols de Gedoz, Remo bate a Ponte Preta fora de casa e engata a 2ª vitória seguida na Série B

O Remo venceu a Ponte Preta por 2 a 1 na noite deste sábado (17), no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas, pela 12ª rodada da Série B. Os gols do jogo foram marcados por Felipe Gedoz, para o Remo; e Dawhan, para a Ponte Preta. Com o resultado, a equipe de Belém somou a segunda vitória seguida na competição e abriu uma vantagem de quatro pontos para a zona de rebaixamento.

O Remo agora é o 14º colocado da Série B, com 13 pontos. A equipe azulina já soma três vitórias, quatro empates e quatro derrotas na competição. A próxima partida do Leão Azul pela Segundona será na próxima terça-feira (20), contra o Cruzeiro, às 19h, no estádio do Baenão, em Belém.

VEJA COMO FOI A PARTIDA LANCE A LANCE

Leão tem início cauteloso

O Remo sabia da importância da partida contra a Ponte. A equipe paulista estava na vice-lanterna da competição e poderia sair da zona de rebaixamento em caso de vitória. O Leão também sabia que a Macaca viria com tudo e, por isso, esperou o adversários nos minutos iniciais. Foram cerca de cinco minutos de estudo antes dos azulinos colocarem seu jogo em prática.

O Leão entrou na partida marcando em um 4-1-4-1, com Uchôa entre as linhas e Gedoz como o jogador mais avançado. Dependendo da ocasição, Uchôa encaixava na linha de zagueiros e fazia um 5-4-1. A amplitude da defesa azulina impedia as viradas de jogo da Macaca, ponto forte da equipe paulista.

Com a bola, Gedoz e Victor Andrade brilham

Quando atacava, o Remo agredia o adversário com o mesmo esquema tático usado no jogo contra o Brusque. Gedoz era um "falso nove", que atraia a marcação da defesa da Macaca, abrindo espaço para os avanços de Victor Andrade na esquerda e Dioguinho na direita. Os pontas inverteram o posicionamento em relação à última partida.

No meio, Erick Flores e Lucas Siqueira davam sustentação. Siqueira, inclusive, participava das ações ofensivas do Leão pela esquerda. Igor Fernandes não ia até a linha de fundo, guardando posição entre os zagueiros.

Victor Andrade e Gedoz chamavam a atenção nesse novo posicionamento. O atacante, recém-chegado ao Leão, era um "terror" para a defesa adversária. Partia pro drible e possibilitava as melhores jogadas ofensivas na partida. Já Gedoz tinha um papel mais "cerebral". O posicionamento, mais recuado em relação aos pontas, abria espaço na defesa adversária.

Um nove nem tão falso assim

Apesar de não ser um centroavante característico, Gedoz era o jogador mais avançado na linha de marcação do Remo. Ocupando a posição de "falso nove", por ser um jogador que sai da referência quando necessário, o camisa 10 do Remo mostrou muito oportunismo quando foi acionado.

Os gols do Remo saíram assim. Nos dois casos, a bola foi roubada no meio de campo e Gedoz soube finalizar. No primeiro lance, Erick Flores aproveitou uma bobeada da defesa da Macaca, rolou para o meia, que bateu na saída do goleiro. No segundo lance, foi a vez de Wallace roubar a bola e lançar o camisa 10. Gedoz driblou o goleiro e marcou novamente.

Erro de arbitragem e pênalti põem a Ponte no jogo

O até metade do segundo tempo, o Remo seguia superior a Ponte. A equipe paulista seguia insistindo em jogadas de inversões e bolas aéreas, que não geravam lances de perigo. O Remo até chegou a marcar o terceiro, com Marcos Júnior, mas o gol foi irregularmente anulado. O assistente considerou que o volante remista estava impedido no momento do gol, mas o jogador se encontrava atrás do marcador na hora do passe.

Logo em seguida, foi a vez da Ponte agredir. Em mais uma virada de jogo, Felipe Albuquerque recebeu na área e foi derrubado em dividida com Igor Fernandes. A arbitragem marcou pênalti. Dawhan bateu no canto esquerdo de Vinícius e diminuiu.

Com isso, a Ponte veio pra cima em busca do empate. O time paulista seguia insistindo em bolas alçadas na área e chute de longa distância. Em uma dessas tentativas, o gol de empate quase saiu. Rafael Santos chutou forte, Vinícius espalmou pro meio da área e João Veras marcou, mas o atacante estava em posição irregular e o gol foi anulado. A Macaca ainda ainda continuou pressionando, mas o placar não mudou.

Ficha técnica

Ponte Preta x Remo

12ª rodada – Série B

Local: Estádio Moisés Lucarelli, Campinas (SP)

Hora: 18h30h

Árbitro:

Jose Ricardo Vasconcellos Laranjeira (CBF/AL)

Pedro Jorge Santos de Araujo (CBF/AL)

Rondinelle dos Santos Tavares (CBF/AL)

Fabiano Monteiro dos Santos (CBF)

Gols: Felipe Gedoz aos 09/1T e 22/2T (REM); Dahwan aos 35/2T (PON)

Cartões amarelos: Richard (PON); Victor Andrade (REM)

Ponte Preta: Ivan; Felipe Albuquerque, Ednei, Cleyton e Jean Carlos (Rafael Santos); André Luiz (Vini Locatelli), Dawhan, Camilo (Renatinho) e Fessin (João Veras); Moisés e Richard (Ruan Renato).

Remo: Vinícius; Thiago Ennes, Romércio, Kevem e Igor Fernandes; Anderson Uchôa, Lucas Siqueira (Arthur), Felipe Gedoz (Wellington Silva), Dioguinho (Renan Gorne) e Erick Flores (Marcos Júnior); Victor Andrade (Wallace).