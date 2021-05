Série B: Remo leva gol no fim do jogo e fica no empate contra o CRB em Maceió (AL)

O Remo estreou na série B 2021 com um empate em 2 a 2. Na tarde deste sábado (29), no Estádio Rei Pelé, em Maceió (AL), o Leão Azul chegou a abrir 2 a 0 no placar ainda no primeiro tempo, mas levou o empate já na reta final da partida mais uma vez em jogada aérea, o “terror” azulino no Parazão.

Com gols de Lucas Siqueira aos 11 e aos 25, o Remo abriu vantagem, mas Hyuri ainda no primeiro tempo e Diego, no final do jogo, deixou tudo igual na estreia das equipes na Segundona do Brasil.

ASSISTA AOS GOLS DA PARTIDA

VEJA COMO FOI A PARTIDA LANCE A LANCE

O JOGO

O Leão foi soberano no primeiro tempo. Teve as melhores oportunidades e conseguiu abrir o placar com o volante Lucas, que cabeceou após Renan gorne ganhar a disputa com o zagueiro, aplicando a famosa “lei do ex”, quando o jogador marca contra o seu antigo clube.

A LEI DO EX NÃO FALHA (2)

A equipe do remo se manteve em cima e o CRB acuado, não conseguia sair jogando e pouco criava. Após cobrança de falta de Marlon pelo lado direito, o goleiro Diogo Silva deu rebote e Lucas Siqueira, em posição irregular, mandou para o gol, marcando o segundo dele e do Remo na partida.

NA BRONCA

Os jogadores e também membros da diretoria do CRB ficaram na bronca com a arbitragem e reclamaram bastante do lance, mas o gol foi confirmado.

EQUÍLIBRIO

Atrás do marcador, o CRB se lançou ao ataque, mas muito desordenado. Aos poucos a equipe alagoana colocou a bola no chão e conseguiu jogar, tendo chances de diminuir o marcador, principalmente em lançamentos de Diego.

NA REDE

O CRB conseguiu o quem queria. Após lançamento nas costas de Marlon, Hyuri recebeu, matou no peito, entrou na área e na saída de Vinícius, aos 28 minutos.

REMO EM CIMA

O gol mexeu com o Remo. O time de Paulo Bonamigo, bem, mais organizado, conseguiu levar perigo ao gol de Diogo Silva, duas vezes com Jefferson, que errou uma cabeçada sozinho e em seguida fez boa jogada e chutou cruzado, mas a bola passou pela área e ninguém aproveitou.

SEGUNDO TEMPO

As duas equipes voltaram sem substituições, porém o CRB teve uma postura extremamente agressiva e pressionou o Remo. O time comandado pelo técnico Allan All retornou em cima, encurralando o clube paraense. O Leão tentava em contra-ataques, mas sem muito sucesso.

MUDANÇAS

Na metade do segundo tempo os treinadores iniciaram as mudanças, porém o Remo sentiu e não conseguiu segurar o ímpeto do CRB, que teve domínio total.

NÃO SEGUROU

O Galo foi todo pressão. Com as alterações a equipe alvirrubra foi para a cima e o Leão não suportou. Em jogada aérea, dificuldade do Remo em toda a temporada 2021, o CRB empatou aos 45 minutos. Levantamento na área a bola passou de todo mundo até chegar em Diego, que cabeceou no canto de Vinícius, empatando o jogo no rei Pelé, 2 a 2.

NA AGENDA

O próximo compromisso do Remo na Série B e no sábado (5), contra o Brasil de Pelotas, às 19h, no Baenão, porém, na quarta-feira (2), o Leão Azul recebe o Atlético-MG, pelo jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil. As duas partidas serão transmitidas lance a lance pelo OLiberal.com.

FICHA TÉCNICA – CRB 2 X 2 REMO – 1ª RODADA SÉRIE B 2021

Local: Estádio Rei Pelé – Maceió (AL)

Data: 29.05.2021

Horário: 16h

Árbitro: Thiago Nascimento (PE)

Auxiliares: Clóvis Amaral (PE) e Bruno César Vieira (PE)

Quarto árbitro: Francisco do Nascimento (AL)

Cartões amarelos: Guilherme e Diego (CRB); Marlon, Lucas Siqueira e Jefferson (REM)

GOLS: Lucas Siqueira 11’ e 25’/1T (REM); Hyuri 28’/1T e Diego 45’/2T (CRB)

CRB: Diogo Silva; Reginaldo, Gum, Frazan e Guilherme; Claudinei (Marthã), Clayson (Dudu) e Jatobá (Jean Patrick); Hyuri, Diego e Erick (Vitão). Técnico: Allan All

REMO: Vinícius; Thiago Ennes, Suéliton (Romércio), Rafael Jansen e Marlon; Uchôa, Lucas Siqueira e Gedoz; Lucas Tocantins (Erick Flores), Jefferson (Rafinha) e Renan Gorne (Edson Cariús). Técnico: Paulo Bonamigo.