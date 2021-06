Remo sai na frente, sofre gol irregular no fim e empata com o Náutico nos Aflitos

O Remo quase voltou ao caminho das vitórias na Série B do Brasileiro e com estilo. O Leão empatou com o Náutico-PE, em 1 a 1, gols de Paiva e Felipe Gedoz, na noite de sábado (26), no Estádio dos Aflitos, em Recife (PE), pela sétima rodada. O time azulino chegou à partida com a pressão nas costas, uma vez que não vencia há três jogos, período em que também não marcou gols.

Com o empate, o Remo se mantém próximo da zona de rebaixamento, com sete pontos (com uma partida a menos, contra o Avaí-SC). O próximo desafio do Remo no Brasileirão será no meio de semana. Na terça-feira (29), às 21h30, no Estádio Baenão, a equipe do técnico Paulo Bonamigo recebe o Sampaio Corrêa-MA.

VEJA COMO FOI O LANCE A LANCE DE NÁUTICO X REMO

Pressão inicial

Como era de se esperar, o líder da Segundona e mandante da partida se mandou para o ataque desde os primeiros minutos. O Remo sentia dificuldades para sair ao campo de ataque, com a forte pressão imposta pelo Timbu no campo de defesa azulino.

Por centímetros

O Leão resistiu às investidas dos donos da casa, porém, levou um susto quando Jean Carlos escapou pelo meio, invadiu a área e finalizou. Vinícius defendeu, mas apenas parcialmente. A bola caminhou devagar para dentro do gol. No entanto, antes que entrasse, o zagueiro Kevem chegou e chutou para longe.

O gol

Quem não faz, leva. Minutos depois, aos 26 da primeira etapa, o Remo pegou o Náutico desprevenido com um contra-ataque. Erick Flores apareceu bem pelo meio e passou para Felipe Gedoz, de volta à titularidade, na cara do gol. O camisa 10 não perdoou e abriu o placar.

Jogo aberto

Após o gol e durante todo o segundo tempo, Remo, que desde o início da partida escolheu jogar de maneira reativa nos Aflitos, ainda conseguiu encaixar mais alguns contra-ataques. Mas a parte defensiva continuou sofrendo. Prova disso é que foram pelo menos três grandes defesas do goleiro Vinícius.

Empate irregular

Já na reta final da partida, aos 44 minutos da etapa final, o Náutico alçou a bola na área, Vinícius saiu mal do gol e não conseguiu afastar. Paiva, em posição irregular, empurra para dentro e, mesmo impedido, o gol foi assinalado para o Timbu. E assim o jogo terminou: 1 a 1.

Ficha técnica

Náutico x Remo

Gols: Felipe Gedoz (REM) aos 26/1T; Paiva (NAU) aos 44/2T

Cartões amarelos: Camutanga (NAU); Vinícius, Rafinha e Edson Cariús (REM)

Local: Estádio dos Aflitos, Recife (PE)

Árbitro: Andre Luiz de Freitas Castro (MTR/GO)

Árbitro Assistente 1: Cristhian Passos Sorence (AB/GO)

Árbitro Assistente 2: Tiago Gomes da Silva (AB/GO)

Quarto Árbitro: Diego Fernando Silva de Lima (CD/PE)

Náutico: Alex Alves; Hereda, Camutanga, Wagner Leonardo e Bryan; Djavan (Marciel), Rhaldney (Paiva) e Jean Carlos; Vinícius (Giovanny), Erick e Kieza. Técnico: Hélio dos Anjos

Remo: Vinícius; Suéliton, Romércio, Kevem (Paulinho Curuá), Igor Fernandes; Anderson Uchôa, Lucas Siqueira, Felipe Gedoz (Arthur); Erick Flores (Ronald), Jefferson (Rafinha) e Renan Gorne (Edson Cariús). Técnico: Paulo Bonamigo