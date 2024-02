Pressionado e em crise, Remo encara o Águia no Baenão pela 7ª rodada do Parazão

O Remo recebe neste domingo (25), às 17h, o Águia de Marabá, no Estádio Evandro Almeida, em Belém, pela 7ª rodada do Parazão e tentando afastar a crise da Toca do Leão. A equipe azulina possui um jogo a menos no Campeonato Paraense 2024 com 10 pontos, mas vem de uma derrota e uma eliminação precoce na Copa do Brasil, diante do Porto Velho-RO, que instalou o caos nas dependências do Baenão.

A equipe azulina precisa vencer para amenizar os ânimos dos torcedores, que cobram dos jogadores, técnico Ricardo Cartalá e da diretoria, um time mais competitivo e compromissado dentro de campo. A eliminação para o Porto Velho o desempenho nos jogos do Parazão abaixo do que é esperado para um time com um investimento alto, colocou a torcida do Remo “cabreira” com o restante da temporada, já que, teoricamente, o Parazão é uma das competições que o clube disputa de um grau de dificuldade menor.

O técnico Ricardo Catalá, que permaneceu no clube após livrar o Leão Azul do rebaixamento no ano passado está na “berlinda” e balança no cargo, principalmente com a eliminação na Copa do Brasil, que fez o Leão amargar um prejuízo de quase R$1 milhão de cota da CBF pela passagem de fase. O clube teve uma semana conturbada, com um pequeno número de torcedores protestando na chegada da delegação após o revés diante do Porto Velho, mas principalmente nos bastidores, já que Catalá vive um momento de instabilidade e o torcedor cobra a saída do treinador, que foi “carinhosamente” chamado de “burro” pelo torcedor, no jogo contra o Tapajós, no Baenão.

Podem ocorrer mudanças

Para esta partida, o comandante azulino não terá nenhum jogador suspenso. A única baixa é mais uma vez o meia-atacante Jaderson, que não jogou a Copa do Brasil. O atleta sofreu uma lesão grau 1 na coxa, na partida contra o Tapajós, pelo Parazão e está em recuperação no Núcleo Azulino de Saúde e Performance (NASP). A tendência é que o técnico Ricardo Catalá tenha algumas mudanças no time, em relação à equipe que entrou em campo pela competição nacional no meio de semana. O lateral-esquerdo poderá entrar no time no lugar de Nathan. Outra mudança que pode ocorrer é a saída do jovem Henrique Vigia para a entrada de Daniel. No ataque outra provável mudança é a volta do atacante Ytalo no posto de Ribamar.

Protesto da torcida

Durante a semana, principalmente após o anúncio da permanência de Ricardo Catalá no time, parte da torcida do Remo iniciou uma campanha nas redes sociais e aplicativos de mensagens, pedindo que o torcedor não compareça ao Baenão, o famoso “Público Zero”. A expectativa é que a partida receba um público razoável, mas que ocorram mais protestos contra os jogadores, comissão técnica e também diretoria.

Reencontro

O domingo também será de reencontro no Baenão. Remo x Águia de Marabá se enfrentam, após quase um ano, da grande final do Campeonato Paraense de 2023, quando o Azulão marabaense desbancou o Leão dentro de seus domínios com o Evandro Almeida lotado e conquistou seu primeiro título do Parazão, com alguns jogadores importantes para a triunfo do Águia retornando ao palco da conquista da taça do Azulão, como o goleiro Axel Lopes, o zagueiro Betão. Quem poderá jogar é o a meia Soares, que vai reencontrar seu antigo clube e a pressão da torcida do Remo. Soares defendeu o Leão em 2022 e 2023 e é uma das opções do técnico Mathaus Sodré.

Com moral

A equipe marabaense ocupa a 4ª posição na tabela do Parazão e vive uma campanha de recuperação na competição, após o retorno do técnico Mathaus Sodré ao clube. O Azulão possui 9 pontos e pode passar o Remo na tabela, em caso de vitória. O clube de Marabá (PA) chega para o confronto com moral, já que no meio da semana eliminou o Coritiba-PR da Copa do Brasil, clube que disputa clube que irá disputar a Série B do Brasileiro nesta temporada. O Azulão venceu o Coxa pelo marcador de 3 a 2, no Zinho Oliveire e, diferente do Remo, avançou na competição nacional e embolsou uma cota de quase R$1 milhão.

Remo x Águia de Marabá – 7ª rodada do Parazão 2024

Local: Estádio Baenão – Belém (PA)

Data: 25.02.2024

Horário: 17h

Árbitro: Marco José Soares de Almeida

Auxiliares: Jhonathan Leone Lopes e Carlos Eduardo Galeno Benevides

Remo: Marcelo Rangel; Thalys, Ligger, Reniê e Raimar; Henrique Vigia (Daniel), Renato Alves, Camilo e Felipinho; Marco Antônio e Ribamar (Ytalo). Técnico Ricardo Catalá.

Águia de Marabá: Axel Lopes; Bruno Limão, Davi Cruz, Cassius, Betão e Alan Maia; Júnior Dindê, Kaique e Hitalo; Wander e Braga. Técnico: Mathaus Sodré.