Morre Ronan Tyezer, treinador do sub-20 do Águia de Marabá

O Águia de Marabá confirmou a morte do treinador da equipe sub-20, Ronan Tyezer. O técnico estava há sete dias internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital de Gurupi, no Tocantins.

Tyezer estava no ônibus da delegação sub-20 que colidiu com um caminhão na BR-153, próximo ao município de Santa Rita, no Tocantins. A equipe retornava de Taubaté, em São Paulo, após a disputa da Copa São Paulo de Futebol Júnior, a Copinha.

O treinador é a segunda vítima fatal do acidente. O preparador físico Hecton Alves, que também estava no ônibus, sofreu ferimentos graves e morreu no local. Tyezer chegou a ser socorrido e levado para o hospital. Ficou em coma induzido e sob o uso de drogas vasoativas, utilizadas para manter as funções vitais.

Perda para o futebol paraense

Após dias de internação, no entanto, não houve evolução no quadro clínico do técnico, e o hospital iniciou o protocolo de avaliação neurológica. Constatada a ausência de atividade cerebral, a família optou por desligar os aparelhos.

Ronan Tyezer tinha 44 anos e uma longa trajetória no futebol amador regional. No Azulão, havia iniciado sua caminhada rumo à profissionalização no esporte. À frente da equipe sub-20, disputou a Copinha e levou o time até a segunda fase da competição.

VEJA MAIS

Confira a nota do clube

O Águia de Marabá está de luto. Com muito pesar informamos que, após serem realizados pela equipe médica todos os exames previstos no protocolo, foi constatada na tarde de hoje a morte encefálica de Ronantyezer Rodrigues, o nosso Tyezer, sendo a causa da morte o trauma crânio encefálico.

Lamentamos profundamente esta perda, e prestamos toda solidariedade aos amigos, familiares e colegas, tendo sempre na memória a lembrança de um profissional dedicado e extremamente querido por todos que com ele conviveram.

Neste momento pedimos muito respeito, carinho e cuidado com a família. Mais informações sobre a despedida serão divulgadas em breve.

Ronan Tyezer dias após o acidente com o ônibus do Águia. (Divulgação)

O que aconteceu

Segundo informações divulgadas pelo Águia de Marabá, o ônibus da delegação sub-20 colidiu com um caminhão que estava parado na estrada, sem sinalização, na noite da última quinta-feira (15), na rodovia BR-153, no Tocantins.

O preparador físico Hecton Alves morreu no local. Jogadores e outros membros da delegação do Azulão não sofreram ferimentos graves.

O acidente gerou grande comoção no meio esportivo, e clubes paraenses e paulistas, como Santos, Corinthians e Palmeiras, prestaram solidariedade.