Clássico entre Paysandu x Remo marca o encontro das duas melhores defesas do Parazão

O clássico Re-Pa do próximo domingo (4) coloca frente à frente as duas equipes do Campeonato Paraense com as melhores defesas. Paysandu x Remo duelam às 17h no novo Mangueirão, em partida válida pela 5ª rodada do Parazão 2024. O confronto é marcado pelos melhores clubes da competição na tabela, melhores defesas, além de serem os clubes com os ataques mais positivos.

O Papão da Curuzu e o Leão Azul farão o primeiro clássico da temporada em um jogo bastante esperado. O confronto será entre os clubes que ainda não sofreram gols na competição estadual. O Paysandu esteve em campo em três oportunidades neste Parazão e venceu as três partidas sem levar gols, sendo 1 a 0 diante do Santa Rosa, 1 a 0 contra o Caeté e 3 a 0 diante do Águia.

Pelo lado azulino da Avenida Almirante Barroso foram duas partidas oficiais neste Campeonato Paraense e duas vitórias. O Remo possui um jogo a menos no Parazão, já que a partida diante do Tapajós, marcada para o último final de semana foi adiado pela Federação Paraense de Futebol (FPF), por conta das condições do gramado da Arena Verde, local em que o Tapajós manda seus jogos. O Leão venceu neste Parazão o Canaã por 5 a 0 e o Castanhal por 1 a 0 e também saiu de campo sem levar gols.

Outro fato importante neste confronto entre Papão x Leão são os ataques das equipes. Os times chegam no clássico como as agremiações com os melhores ataques do Parazão. O Remo é a equipe com melhor ataque do campeonato com seis gols marcados. Na segunda colocação está o Paysandu com cinco gols marcados, mesmo número de gols da Tuna.

A promessa é de um jogo com gols, já que Paysandu e Remo também estão na disputa pela artilharia do Parazão. O Paysandu possui o artilheiro do campeonato, o atacante Nicolas, que balançou as redes quatro vezes. Já pelo lado do Remo a esperança de gols está no jovem Echaporã, que deixou sua marca duas vezes na competição.

Paysandu x Remo jogam no próximo domingo (4), às 17h, no novo mangueirão, em Belém, pela 5ª rodada do Parazão. A partida terá transmissão da Rádio Liberal, nas plataformas digitais do Grupo Liberal, além do lance a lance no Portal OLiberal.com.