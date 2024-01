Bidou! Atacante Kelvin é regularizado e pode reforçar o Remo no Re-Pa do Parazão

O atacante -, recém-contratado pelo Remo, foi regularizado e estará à disposição do técnico Ricardo Catalá para o clássico Re-Pa, válido pelo Campeonato Paraense. O nome do jogador constou nesta segunda-feira (29) no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

Kevin foi anunciado no Remo no dia 19 de janeiro e já está em Belém treinando com o restante do elenco. O novo atacante é rodado e tem passagens por vários clubes na carreira.

Canhoto, Kelvin iniciou a sua trajetória no futebol nas categorias de base do Paraná (PR). Atuou no Rio Ave e no Porto, em Portugal, além do Palmeiras, São Paulo, Vasco da Gama, Fluminense, Coritiba-PR, Avaí-SC e Vila Nova-GO. Antes de acertar com o Leão Azul, Kelvin estava defendendo o Ryukyu, do Japão, clube pelo qual disputou 45 jogos e marcou quatro gols. A última partida oficial do atleta foi no dia 25 de novembro.

Kelvin chega ao Remo para ser opção no setor ofensivo, sobretudo pelas beiradas de campo. Além do jogador, o Leão conta com as seguintes opções para o setor: Jaderson, Ronald, Echaporã e Pedro Vitor (lesionado).

Remo e Paysandu se enfrentam pela quinta rodada do Campeonato Paraense neste domingo (4), às 17h, no estádio Mangueirão. O Papão é o líder do Parazão, com nove pontos conquistados em três jogos. O Leão é o vice-líder, com seis pontos, mas com uma partida a menos. A partida terá transmissão Lance a Lance pelo Oliberal.com.