Re-Pa: novatos começam a descobrir onde estão

Uma coisa é ouvir relatos, outra coisa é vivenciar o Re-Pa. Nesta semana de clássico, os novos bicolores e azulinos começam a descobrir onde estão. Nenhum cartaz construído até agora terá validade se não for confirmado no domingo. E qualquer má impressão já causada poderá ser revertida na "prova dos nove" que é o Re-Pa. Um campeonato à parte.

Papão e Leão chegam ao confronto em alta com suas torcidas. Casa cheia, certamente! E como são dois times em construção, serão preparados por Hélio dos Anjos e Ricardo Catalá com prioridade para os cuidados defensivos. Afinal, é jogo que tende a ser decidido mais nos erros que nos acertos. Semana de altíssima temperatura no futebol do Pará!

Uma questão de simbiose

Associação de dois ou mais organismos diferentes com benefícios mútuos. Isso é simbiose. Justamente o que ocorre entre Nícolas e o Paysandu. Nícolas patinou nos primeiros 10 anos de carreira e só decolou no Papão. Ao sair, viveu em linha decrescente. Em três jogos com a camisa bicolor, fez quatro gols e já levantou o moral, justamente para o Re-Pa, o confronto em que se consagrou. Com 43 gols, já é o 8° maior artilheiro do Papão no século.

No Remo, Echaporã e Camilo já viraram xodós, enquanto Ytalo e Marco Antônio são grandes esperanças. Eles dividem no Leão o que Nícolas quase monopoliza no Papão. São personagens que reluzem para um clássico fadado a surpreender com heróis improváveis.

BAIXINHAS

* Se os torcedores azulinos estão muito animados, os bicolores já estão empolgados, por conta da expressiva vitória sobre o Águia. Hélio dos Anjos está rasgando elogios para o seu time. Catalá elogia o time dele, mas com o comedimento de sempre.

* O Re-Pa vai começar com 14 ou 15 estreantes em ação. Um deles será o goleiro remista Marcelo Rangel. Ele pelo Leão e Matheus Nogueira pelo Papão ainda não foram vazados no campeonato. Nem o bicolor Diogo Silva, que jogou contra o Caeté.

* Castanhal sendo a Tuna dos anos 90. Time com elevada média de idade, jogando às 10 da manhã. O resultado, diante do Santa Rosa, foi baixa competitividade e consequente derrota.

* Vinda do Flamengo a Belém proporciona reencontro de Felipe Gedoz e Arrascaeta, antigos parceiros no início de carreira, no Defensor do Uruguai. Mengão chega hoje, 23 horas.

* Hoje à tarde, reunião extraordinária do Conselho Técnico do Parazão. Presume-se que a questão central será a sequência de acordos para transferir jogos do interior para a capital, por causa de gramados mal cuidados, embora aprovados pela FPF.

* Águia de Marabá começou a pré-temporada duas semanas antes dos principais adversários, e estreou conquistando a Recopa Pará. No entanto, está num péssimo começo de campeonato, demitiu o técnico e já preocupa os torcedores com a tenebrosa hipótese de rebaixamento.

* Mathaus Sodré, técnico campeão paraense 2023, volta ao Águia com a missão de corrigir a rota e salvar a pátria.

* Re-Pa dois dias após o aniversário do Papão e na véspera do aniversário do Leão. Quem vai salgar o bolo de quem? Eis um ingrediente a mais pra esse clássico super temperado, embora não decida nada para efeito de campeonato.