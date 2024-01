Torcedor bicolor compara títulos em cadernos de Remo e Paysandu e brinca: "Cadê?"; vídeo

A rivalidade entre Remo e Paysandu é grande dentro e fora dos gramados. Um torcedor bicolor, acompanhado de dois adolescentes, divertiu a web com uma brincadeira ao comparar a quantidade de títulos estampados em um caderno escolar.

O vídeo, gravado pelo torcedor bicolor em uma papelaria de Belém, acabou viralizando nas redes sociais

No caderno bicolor havia um pôster dedicado aos títulos que o clube conquistou durante a sua história. Já no material dedicado ao Leão Azul não havia nenhuma referência às conquistas e sim um escudo do clube.

Nas imagens, o homem abre os cadernos e compara os feitos dos clubes. “Não tem nada. Cadê?”, diz entre risos o torcedor bicolor.

