Balanço eleições 2024: poucas filas, seções vazias e resultado em tempo recorde marcam o 2º em Belém

Belém foi uma das 51 cidades brasileiras a realizarem o segundo turno das Eleições Municipais de 2024. Na capital paraense, mais de um milhão de eleitores foram às urnas na manhã deste domingo (27) escolher o novo chefe do executivo municipal. O pleito foi marcado pela tranquilidade nas seções e rapidez na apuração do resultado.

Esquema de segurança

Para garantir a segurança na eleição, todo o aparato de segurança do Estado foi acionado para estar presente nos locais de votação. Em Belém, a Guarda Municipal também vem atuando para complementar o esquema de segurança em certos colégios eleitorais.

Mas mesmo com a presença dos agentes de segurança, crimes eleitorais foram registrados em Belém, como os chamados “derrames de santinhos”, prática comum na véspera das eleições que consiste no espalhamento de material publicitário de candidatos nas proximidades dos locais de votação.

VEJA MAIS

A prática proibida foi identificada nas calçadas de diversas zonas eleitorais, como na Escola Visconde de Souza Franco, localizada no bairro do Marco, em Belém.

Ocorrências

O Tribunal Regional Eleitoral do Pará (TRE do Pará) também esteve atuando na manhã deste domingo para garantir a segurança e a normalidade da votação. Segundo o boletim informativo divulgado por volta das 14h30, foram registradas 13 ocorrências relativas às urnas eletrônicas na cidade. Destas, quatro resultaram na substituição de equipamentos: três logo no início da votação, nas Zonas Eleitorais 95ª (Belém), 97ª (Icoaraci) e 1ª (Belém), e uma ao longo da manhã na 83ª Zona Eleitoral (Santarém).

Segundo o Tribunal, ao longo das nove horas de votação, não foram repassadas ocorrências relativas à segurança em Belém e Santarém. Mas foram registradas 13 ocorrências relacionadas às urnas eletrônicas.

Conforme o balanço divulgado pelo Tribunal Regional Eleitoral do Pará, até às 15h45, foram realizados 274 atendimentos pela Ouvidoria do TRE. No Disque-Eleitor (número 148) foram registrados 270 atendimentos ao longo do dia. Já no aplicativo Pardal foram recebidas 4 denúncias, sendo 2 de Belém e 2 de Santarém, no oeste paraense, onde também ocorre o segundo turno das eleições municipais.

Sem filas

O segundo turno em Belém foi tranquilo para os eleitores, com baixa incidência de filas nas principais zonas eleitorais, como na Escola Visconde de Souza Franco e na Universidade Federal do Pará (UFPA). Eleitores chegaram cedo para garantir seu voto sem enfrentar longas esperas. A movimentação foi constante, mas organizada, o que contribuiu para a agilidade do processo, que contou com cerca de 1,05 milhão de eleitores aptos a votar.

Para a agente de saúde Maria Alessandra Gonçalves Santos, o ritmo de votação na UFPA foi de tranquilidade: "Eu não tive nenhuma dificuldade. Está super tranquilo, inclusive, eu acabei de chegar e não levei nem um minuto para votar. Não tinha ninguém na minha seção".

Ricardo Paredes, recepcionista, também vota na Universidade. Ele contou que levou cerca de três minutos. "Foi muito tranquilo, super de boa", disse. Para ele, votar é fundamental, principalmente em uma eleição municipal. "Para tentar mudar a história da nossa cidade, essa decisão é muito, muito importante", disse.

A segurança e a pontualidade marcaram a abertura das escolas eleitorais. Segundo o Tribunal Regional Eleitoral do Pará (TRE-PA), todos os locais de votação foram abertos pontualmente às 8h.

CANDIDATOS

Os dois candidatos a prefeito em Belém, Éder Mauro (PL) e Igor Normando (MDB), compareceram aos seus respectivos locais de votação para exercer o momento de cidadania.

Éder Mauro votou por volta das 9h15, no Colégio Almirante Tamandaré, na Cohab, no bairro da Marambaia. Assim que chegou ao local, ele falou com alguns jornalistas e declarou que Belém sairá derrotada, caso ele perca a eleição.

"A gente espera que Belém não perca, porque, se o resultado for negativo nas urnas pra Éder Mauro, quem perde não é Éder Mauro. Quem perde é Belém", disse sobre possível derrota na eleição de 2024.

Igor Normando depositou seu voto na urna por volta das 11h20, na Escola Estadual Jarbas Passarinho, no bairro do Marco. No momento da votação, o candidato foi acompanhado pelo governador do Estado, Helder Barbalho, além da esposa, Fabiola Cabral, e das filhas.

Após registrar seu voto, Igor conversou com a imprensa e afirmou que, com o apoio de Helder Barbalho, quer realizar grandes obras em Belém.

"Belém tem uma série de gargalos, de desafios fundamentais que a gente tem que enfrentar com pulso firme, capacidade de gestão e de parceria. Governador Helder tem sido um grande parceiro nas grandes causas, com obras e serviços fundamentais para melhorar a qualidade de vida da população. Nós vamos fazer uma gestão com capacidade de entrega de resultado, nós vamos fazer muito", declarou o candidato.

AUTORIDADES

O atual prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues, também votou nesta manhã, por volta das 9h20, na Escola Estadual Augusto Meira, na avenida José Bonifácio, no bairro de São Brás. Em entrevista para jornalistas, Edmilson afirmou que "Minha expectativa no Brasil todo é que o fascismo seja derrotado".

O governador Helder Barbalho esteve presente em uma das principais zonas eleitorais para acompanhar a votação e expressar apoio ao candidato Igor Normando. “Precisamos de um governo que defenda os interesses da população, e espero que essa eleição traga a liderança certa para Belém”, afirmou Barbalho, que destacou o papel da união política em favor de uma gestão eficiente e comprometida com o bem-estar dos cidadãos.

O ministro das Cidades, Jader Filho, também marcou presença nas zonas eleitorais. O ministro ressaltou a importância de um prefeito que trabalhe alinhado com o governo estadual, especialmente em áreas de grande demanda da população, como infraestrutura e segurança. “Eu espero muito que o Igor seja eleito e que juntos possamos avançar nos projetos necessários para a cidade”, comentou Jader, reforçando a necessidade de continuidade nas ações já iniciadas.

APURAÇÃO RECORDE

Com o encerramento da votação previsto para o início da tarde, Belém mais uma vez, foi a capital com a apuração mais rápida das eleições em todo o país. Em entrevista à Liberal+, Leonam Gondim, presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Pará, disse que o bom desempenho da apuração se deve ao grande investimento em tecnologia da informação.

Com a abstenção de 25% dos votos foi um dado relevante para esse pleito na capital paraense. Para o presidente do TRE-PA, a principal motivação para esse número foi o feriado prolongado. “Em 2022 nós tivemos uma abstenção de 20%, esse ano cresceu. Eu atribuo isso à nossa tradição do feriado prolongado. Além disso, a Justiça Eleitoral também viabiliza a justificação deste voto”, pontuou.

A partir das 17h, a Justiça Eleitoral iniciou a contagem dos resultados, e a expectativa é que o nome do novo prefeito de Belém seja anunciado ainda no domingo. Em aproximadamente 30 minutos de apuração, o resultado oficial foi divulgado pelo Tribunal Superior Eleitoral. A expectativa era que Belém conhecesse o novo chefe do executivo belenense às 18h.