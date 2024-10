'Belém tem gargalos que precisam ser resolvidos com gestão integrada', diz Igor Normando após votar

Igor Normando (MDB), candidato à Prefeitura de Belém, chegou para votar às 11h20 na Escola Estadual Jarbas Passarinho, no bairro do Marco, na manhã deste domingo (27), segundo turno das eleições municipais. Ele foi acompanhado do governador do Estado, Helder Barbalho, além da esposa, Fabiola Cabral, e das filhas. O seu vice, Cássio Andrade, já o aguardava na entrada do colégio eleitoral desde as 11h.

Após votar, o candidato conversou com a imprensa, destacando que pretende resolver diversos problemas da cidade com um trabalho articulado, defendendo as parcerias:

"Belém tem uma série de gargalos, de desafios fundamentais que a gente tem que enfrentar com pulso firme, capacidade de gestão e de parceria. O governador Helder tem sido um importante parceiro nas grandes causas, com obras e serviços fundamentais para melhorar a qualidade de vida da população. Nós vamos fazer uma gestão com capacidade de entrega de resultado, nós vamos fazer muito", declarou o candidato.

Igor Normando vota no segundo turno das Eleições 2024 Thiago Gomes / O Liberal Thiago Gomes / O Liberal Thiago Gomes / O Liberal Thiago Gomes / O Liberal Thiago Gomes / O Liberal

Igor Normando também falou das duas prioridades do seu mandato, caso eleito: "A primeira é a manutenção urbana da cidade, com asfaltamento, [serviço] tapa-buraco, melhoria da iluminação urbana, mobilidade e, em paralelo a isso, nós temos a COP, que vai ser um divisor de águas e eu tenho a absoluta certeza de que, junto com o Governo de Estado, vamos fazer o maior evento desta cidade e, no pós-evento, nós vamos deixar um grande legado para que Belém volte a ser a capital da Amazônia para o Brasil e para o mundo".

O governador Helder Barbalho também comentou o que espera no futuro, caso Igor Normando seja eleito: "Esperar muita parceria e de forma unida, integrada, garantir que a gente possa somar forças para que a nossa capital seja uma cidade melhor para se viver, garantindo zeladoria, para que a cidade tenha uma limpeza pública organizada; saúde de qualidade desde a atenção básica até a alta complexidade; solucionar o transporte público, que é fundamental e que, até hoje, tira o tempo da vida dos cidadãos".

Helder Barbalho em pronunciamento durante a votação do candidato Igor Normando, em Belém. (Thiago Gomes / O Liberal)

Helder citou, ainda, expectativas sobre a área da educação, com a criação de mais creches, e do turismo, chamando atenção para a COP 30 como um evento que atrairá grandes investimentos, sob o esteio da sustentabilidade: "Belém tem todas as condições de ser a cidade mais importante da agenda ambiental no planeta. É uma oportunidade para elevarmos Belém para outro nível de visibilidade, atraindo grandes investimentos que garantem emprego e trazem atividades com sustentabilidade, para que o turismo, através das florestas, possa ser um recurso agregador para os serviços que tragam desenvolvimento social - e obras, estruturantes, desde macrodrenagem até a criação de parques urbanos para que a cidade possa respirar e viver um melhor momento, para que todos nós tenhamos orgulho de Belém como capital da Amazônia".