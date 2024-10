'Minha expectativa é que o fascismo seja derrotado', diz Edmilson durante votação do 2º turno

O prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues (Psol), votou na manhã deste domingo (27), por volta das 9h20, na Escola Estadual Augusto Meira, na avenida José Bonifácio, no bairro de São Brás. "Minha expectativa no Brasil todo é que o fascismo seja derrotado", disse ao chegar no local de votação para os jornalistas.

"Ainda que a realidade mostre uma grande força dessa presença autoritária, dessa ideia de que a violência, o povo armado, a morte, a privatização dos bens públicos, isso é uma ideia infelizmente vitoriosa", afirmou o prefeito.

Segundo ele, Belém tem chances de derrotar o fascismo. Edmilson disse que a história dele sempre foi contra a ditadura e em defesa da democracia.

"Não haverá melhor resultado aqui. Haverá em São Paulo, por exemplo, se o Boulos ganhar. Haverá em Fortaleza se o PT ganhar e nós derrotarmos um canalha, criminoso, machista que festeja o feminicídio, por exemplo", declara Edmilson ao se referir ao candidado bolsonarista André Fernandes, que disputa o 2º turno na capital do Ceará.

Para o psolista, a extrema-direita não está brincando, já governou o país e está se organizando para voltar em 2027. "A minha posição anti-fascista é também porque eu quero ver o Lula reeleito presidente", revelou.

Primeiro prefeito não reeleito de Belém

"Na minha avaliação pessoal, coerente com a minha história e a honestidade intelectual, eu penso que merecia ter o próximo mandato", afirma Edmilson, que se tornou o primeiro prefeito não reeleito na história de Belém.

Segundo ele, a gestão se deparou com uma ciadade 'destruída e endividada'.

"Hoje o prefeito que entrar vai pegar uma cidade financeiramente equilibrada, vai pegar ruas que antes alagavam com drenagem e pavimentação. Até dezembro eu vou inaugurar 200 ruas", destacou ao falar de algumas entregas do governo.

Edmilson defendeu a própria gestão afirmando que Belém hoje é outra cidade. "Belém é uma cidade totalmente preparada pra recever os maiores eventos do mundo e vai ser a mais bonita COP da história", ressaltou ao falar sobre o evento COP 20 que terá como sede a capital.