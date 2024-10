Operação Eleições 2024 é finalizada sem registro de ocorrências em Belém e Santarém

O segundo turno das Eleições 2024 transcorreu com tranquilidade e sem registro de ocorrências, tanto na capital Belém quanto em Santarém, no oeste do Pará. As equipes de segurança integradas monitoraram toda a movimentação a partir do Centro Integrado de Comando e Controle do Estado, desde as 7h deste domingo (27), até o encerramento e apuração dos votos. As ações de segurança foram coordenadas pela Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (Segup) juntamente com os demais órgãos do Sistema de Segurança das esferas estadual, municipal e federal por meio da "Operação Eleições 2024".

"Tivemos uma eleição diferenciada em que apenas prefeitos concorreram, não tendo mais a votação para vereador, o que diminui muito o trabalho das Forças de Segurança. Além disso, apenas dois municípios do Estado estiveram presentes neste certame. Nós trabalhamos com cerca de 1.700 policiais, agentes de segurança de modo geral nesse reforço das eleições tanto em Belém quanto em Santarém, onde nós temos um pouco mais de 1.200.000 pessoas aptas a votar. Tivemos uma eleição muito tranquila, com nossas equipes monitorando tudo, através das nossas mais de 300 câmeras, somando os dois municípios, espelhadas no nosso Centro Integrado de Comando e Controle", afirmou o secretário de segurança pública e Defesa Social, Ualame Machado.

Ocorrências

Foi registrado um Termo Circunstanciado de Ocorrência, referente a título de eleitor pela Polícia Federal. Quanto à Polícia Civil não foi computado nenhum registro de ocorrência nas duas cidades em que o pleito eleitoral foi realizado.

“Quando analisamos o primeiro e o segundo turno dessas eleições, tivemos uma eleição dentro do esperado, conforme o planejado. No primeiro turno tivemos algumas ocorrências que são as mais comuns em todo o Brasil, em todo o processo eleitoral, a boca de urna. Agora no segundo turno era de se esperar que já fosse um pouco melhor, um pouco menos de ocorrências, tanto que tivemos realmente zero ocorrência no âmbito da Polícia Civil e apenas uma infração, na verdade, mais interna junto ao Tribunal Regional Eleitoral perante a Polícia Federal, o que demonstrou que o planejamento foi bem feito, que a população estava apta a votar e se direcionou ao local de votação para exercer o seu direito dentro do que foi programado”, reforçou o titular da Segup.

Lei Seca

As fiscalizações da Lei Seca em todo o estado durante as eleições de 2024 foram estabelecidas por portaria publicada pela Polícia Civil. A portaria proibiu, em todo o território estadual, a venda e o fornecimento, ainda que gratuito, de bebidas alcoólicas por bares, restaurantes, lanchonetes, trailers, quiosques, boates e outros estabelecimentos comerciais e similares, bem como, por vendedores ambulantes, no período compreendido entre 00h e 18h no dia 27. Durante todo o período do pleito foram fiscalizados 100 estabelecimentos, 53 com aplicação administrativa e um fechado, em todo o território paraense.

"Em relação à Lei Seca estabelecida, nós tivemos cerca de 100 estabelecimentos fiscalizados nos dois municípios. Entre Belém e Santarém, 53 deles sofreram algum tipo de autuação administrativa e um deles em Belém chegou a ser fechado em virtude de que o estabelecimento apenas funcionava com a venda de bebida, e hoje, ele não deveria sequer abrir. Então ele foi fechado e os outros autuados de forma administrativa", destacou Ualame Machado.

Conforme o secretário de Segurança Pública, as ações de segurança permanecem nas ruas, após a finalização das eleições, com a definição dos candidatos eleitos, visando a segurança de todos, em especial, daqueles que participam da chamada "Festa da Vitória".

"Dentro do planejamento da 'Operação Eleição 2024' tem uma ação específica conhecida como a 'Festa da Vitória'. Sempre, todo ano de eleição, temos essa programação. Nós já sabemos quais são os pontos de aglomeração de pessoas ou de comemoração dos candidatos e temos uma ação, a partir do momento em que termina a eleição em si e que a apuração começa a acontecer, após o resultado ser divulgado pelo TRE. Nosso policiamento, Corpo de Bombeiros estarão nas ruas, assim como os agentes de trânsito fazendo todo o controle das vias, nesses pontos de aglomeração de pessoas, para podermos garantir que todos também possam comemorar com tranquilidade a vitória do seu candidato" finalizou Ualame Machado.

Operação Eleições 2024

As ações integradas contaram com aproximadamente 1.740 mil agentes de segurança pública. Em Belém, foram empregados mais de 1.400 agentes, enquanto em Santarém, o reforço contou com mais de 260 agentes de segurança, das polícias Militar, Civil e Científica, Corpo de Bombeiro Militar, Departamento de Trânsito do Estado (Detran), Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap), Grupamentos Aéreo e Fluvial de Segurança Pública, além de Guarda Municipais, órgãos de trânsito municipal, agentes da Secretaria Executiva de Mobilidade Urbana e policiais federais.