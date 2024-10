Helder Barbalho acompanha votação de Igor Normando e defende ‘união em torno de Belém’

O governador do Pará, Helder Barbalho, acompanhou o candidato do MDB à Prefeitura de Belém, Igor Normando, durante a votação na Escola Estadual Jarbas Passarinho, localizada na avenida Romulo Maiorana. Na ocasião, ele defendeu a união ente as gestões municipal e estadual. “Vamos trabalhar juntos, de forma integrada. Aqui a palavra de ordem é união em torno de Belém, é trabalharmos juntos, lado a lado, prefeitura e governo, pelo povo de Belém”, enfatizou Helder.

O governador afirmou que irá trabalhar com o gestor da capital paraense sempre que for necessário. “Isso permitirá que o belenense, o cidadão e a cidadã desta cidade, possa olhar pra frente e ter a certeza de um novo tempo para Belém”. Helder Barbalho vota no município de Ananindeua, que não teve segundo turno neste ano, por isso não precisou votar neste domingo.

Em entrevista aos veículos de imprensa após a votação de Igor Normando, Helder mencionou as expectativas para a área da educação, com a criação de mais creches, e do turismo, com destaque para a COP 30, que definiu como um evento que atrairá grandes investimentos.

"Belém tem todas as condições de ser a cidade mais importante da agenda ambiental no planeta. É uma oportunidade para elevarmos a capital paraense a outro nível de visibilidade, atraindo grandes investimentos que garantem emprego e trazem atividades com sustentabilidade, para que o turismo, pautado na nossa rica biodiversidade, possa ser um recurso agregador para os serviços que tragam desenvolvimento social e obras estruturantes, desde a macrodrenagem até a criação de parques urbanos, para que a cidade possa respirar e viver um melhor momento, para que todos nós tenhamos orgulho de Belém como capital da Amazônia", disse.