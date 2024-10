Jader Filho fala sobre expectativa das eleições e declara apoio a Igor Normando

O ministro das Cidades, Jader Filho, exerceu sua cidadania na manhã deste domingo (27), depositando seu voto no 2º turno das eleições, em Belém,acompanhado de sua mãe, Elcione Barbalho. Ele compareceu à Escola de Ensino Técnico do Pará (Eetepa) Vilhena Alves, no bairro de São Brás. Jader Filho ressaltou a forma pacífica como transcorre o segundo turno no Pará, convocou os eleitores a comparecerem às urnas e declarou seu apoio ao candidato Igor Normando (MDB), citando ainda o avanço do partido nas eleições em diversas cidades do Pará.

Ao comentar inicialmente com a imprensa suas expectativas para o resultado das eleições, o ministro fez uma fala de agradecimento pelo andamento pacífico e democrático das eleições no Pará - um momento de cidadania que ele considera de grande importância para o futuro das cidades de todo o Brasil.

Acompanhado da mãe, Elcione Barbalho, o ministro registrou seu voto na manhã deste domingo (Foto: Igor Mota)

“Quero parabenizar a população do Pará pela maneira pacífica que conduziu essa eleição de, reforçando que o dia de hoje, independentemente de qualquer que seja a escolha o importante que as pessoas venham votar que venham exercer o direito ao voto, isso fortalece a nossa democracia. É importante que as pessoas tenham consciência que o dia de hoje é para determinar quais serão os projetos que as nossas cidades irão ter para os próximos 4 anos daí a importância de a gente vir escolher e avaliar quais são os melhores projetos, para que a gente possa ter uma cidade melhor”, declarou Jader Filho.

Questionado sobre qual resultado ele espera das eleições, o ministro declarou seu apoio para o candidato Igor Normando, e salientou o grande avanço do MDB nas eleições em diversas cidades do Pará.

“O MDB já teve uma grande participação no primeiro turno, onde elegemos 83 prefeitos, e agora estamos no segundo turno em 2 cidades, que é Belém e Santarém, e tudo indica que o MDB vai sair vitorioso nas duas cidades, como Igor Normando aqui em Belém e com o Zé Maria Tapajós em Santarém, e eu acredito que o sucesso do MDB É o sucesso o trabalho, do trabalho governador Helder, o meu trabalho como ministro, de conseguir trazer de Brasília grande investimentos. Estamos falando de abastecimento de água, mobilidade urbana, esgotamento sanitário, de 10 frentes diferentes, fora as unidades habitacionais do Minha Casa Minha Vida, só aí são cerca de 6 bilhões de reais”, afirmou o ministro.

Jader Filho concluiu a entrevista reafirmando o compromisso dele e do governo do estado, formando parcerias para concluir obras nos municípios do Pará.

“Em parceria com o governador Helder e com os prefeitos, tenho certeza que o Pará está vivendo um momento extraordinário, e que a gente vai avançar trazendo infraestrutura, mas cima de tudo cuidar das pessoas, e também, obviamente, todas essas obras vão gerar emprego e renda, e melhorar a qualidade de vida do povo do Pará”, finalizou o ministro.