'Quem perde é Belém, com certeza', diz Éder Mauro sobre possível derrota ao chegar para votar

O deputado federal e candidato à prefeitura de Belém em 2024, Éder Mauro (PL), votou por volta das 9h15, no Colégio Almirante Tamandaré, na Cohab, no bairro da Marambaia. Assim que chegou ao local, ele falou com alguns jornalistas.

"Nós fomos confiantes até o final. Fomos pro debate onde nosso adversário não compareceu. Certamente não compareceu por questão estratégica, mas por uma questão de que não tem preparo pra discutir e debater os problemas de Belém", afirmou.

Sobre as últimas pesquisas eleitorais que indicam desvantagem para a vitória da chapa, Éder Mauro disse que o resultado final ocorre somente após o encerramento da apuração.

"A gente sabe que as pesquisas que sempre tão por aí todas elas praticamente contratadas pelo pr própio sistema e a gente não pode dar credibilidade a isso", declarou.

Segundo o candidato, a campanha cumpriu todas as partes de forma transparente ao levar para a sociedade as propostas para a capital paraense.

"A gente espera que Nelém não perca, porque, se o resultado for negativo nas urnas pra Éder Mauro, quem perde não é Éder Mauro. Quem perde é Belém", disse sobre possível derrota na eleição de 2024.

O candidato disse, no entanto, estar confiante e aguarda o resultado da eleição para que Belém 'ganhe'. "Belém precisa ganhar, porque senão nós vamos continuar no mesmo grupo, numa mesma família, andando com nosso estado para trás e com certeza também Belém.