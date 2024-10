Eleições 2024: veja a quantidade de prefeitos eleitos por partidos em capitais

As Eleições Municipais 2024 encerraram nesse domingo (27), com o segundo turno em 51 municípios brasileiros. Desse total, 15 capitais levaram os eleitores novamente às urnas para determinação dos próximos prefeitos. Entre os partidos, o Partido Social Democrático (PSD) e o Movimento Democrático Brasileiro (MDB) são os que mais possuem lideranças municipais em capitais do Brasil, com cinco políticos cada.

Em seguida, com quatro capitais, estão o Partido Liberal (PL) e o União Brasil. Logo após estão o Podemos e o Partido Progressista (PP), com duas capitais individualmente. Avante, Partido Socialista Brasileiro (PSB), Republicanos e Partido dos Trabalhadores (PT) completam a listagem com uma capital cada.

Os prefeitos de capitais do PSD são Eduardo Braide (São Luís, MA), Fuad Noman (Belo Horizonte, MG), Eduardo Pimentel (Curitiba, PR), Eduardo Paes (Rio de Janeiro, RJ) e Topázio Neto (Florianópolis, SC). Enquanto isso, os do MDB são Igor Normando (Belém, PA), Ricardo Nunes (São Paulo, SP), Dr. Furlan (Macapá, AP), Sebastião Melo (Porto Alegre, RS) e Arthur Henrique (Boa Vista, RR).

Prefeitos eleitos por partidos em capitais 2024

Partido Social Democrático (PSD) - 5

Movimento Democrático Brasileiro (MDB) - 5

Partido Liberal (PL) - 4

União Brasil - 4

Podemos - 2

Partido Progressista (PP) - 2

Partido Socialista Brasileiro (PSB) - 1

Republicanos - 1

Partido dos Trabalhadores (PT) - 1

(*Lívia Ximenes, estagiária sob supervisão da coordenadora de Oliberal.com, Heloá Canali)