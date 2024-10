Eleições 2024: saiba quais foram os 16 prefeitos de capitais reeleitos no país

Dentre os 20 prefeitos que concorreram nas 26 capitais do Brasil, 16 conseguiram se reeleger nas Eleições Municipais de 2024. Esses números consideram os resultados do primeiro turno, realizado em 6 de outubro, e os do segundo turno, que ocorreu neste domingo (27).

Dos 16 prefeitos que saíram vitoriosos, dez conseguiram a reeleição no primeiro turno, alcançando mais de 50% dos votos válidos. Por outro lado, 6 prefeitos que disputavam a reeleição precisaram ir para o segundo turno e foram bem-sucedidos neste domingo. Segundo a legislação eleitoral, todas as capitais tinham a possibilidade de realizar um segundo turno, uma vez que possuem mais de 200 mil eleitores.

Em João Pessoa (PB), Cícero Lucena (PP) defendeu sua posição como prefeito contra o ex-ministro da Saúde Marcelo Queiroga (PL), que foi apoiado por Jair Bolsonaro. No primeiro turno, Cícero liderou com 49,16% dos votos, enquanto Queiroga obteve 21,77%. Na votação final, Cícero consolidou sua vitória com 63,91% dos votos, enquanto Queiroga ficou com 36,09%.

Os eleitores de Porto Alegre (RS) reelegeram Sebastião Melo (MDB) como prefeito, que obteve 61,53% dos votos. Sua concorrente, a deputada federal Maria do Rosário (PT), recebeu 38,47% dos votos.

Na capital paulista, Ricardo Nunes (MDB) venceu o deputado federal Guilherme Boulos (PSol). Em 2021, ele havia assumido a prefeitura após o falecimento de Bruno Covas (PSDB),

Em Campo Grande (MS), a prefeita Adriane Lopes (PP), que chegou ao cargo em 2022 após a renúncia de Marquinhos Trad (PSD) para concorrer ao governo estadual, obteve 51,45% dos votos válidos, superando Rose Modesto (União), que recebeu 48,55%.

Por fim, em Belo Horizonte (BH), Fuad Noman (PSD) derrotou Bruno Engler (PL) com 53,73% dos votos, enquanto Engler ficou com 46,27%. Fuad assumiu a prefeitura após a renúncia de Alexandre Kalil (PSD), que tentou, sem sucesso, o governo de Minas Gerais em 2022.

Prefeitos de capitais reeleitos:

Eduardo Paes (PSD) no Rio de Janeiro, Rio de Janeiro;

Lorenzo Pazolini (Republicanos) em Vitória, Espírito Santo;

João Campos (PSB) no Recife, Pernambuco;

Bruno Reis (União Brasil) em Salvador, Bahia;

João Henrique Caldas, o JHC (PL), em Maceió, Alagoas;

Eduardo Braide (PSD) em São Luís, Maranhão;

Dr. Furlan (MDB) em Macapá, Amapá;

Arthur Henrique (MDB) em Boa Vista, Roraima;

Tião Bocalom (PL) em Rio Branco, Acre;

Topázio Neto (PSD) em Florianópolis, Santa Catarina;

David Almeida (Avante) em Manaus, Amazonas;

Cícero Lucena (PP) em João Pessoa, Paraíba;

Adriane Lopes (PP) em Campo Grande (MS);

Sebastião Melo (MDB) em Porto Alegre (RS);

Fuad Noman (PSD) em Belo Horizonte (BH); e

Ricardo Nunes (MDB) em São Paulo, São Paulo.

Não reeleitos

Quatro prefeitos de capitais não conseguiram se reeleger no primeiro turno. Eleitos em 2020, José Sarto (PDT), de Fortaleza (CE), e Edmilson Rodrigues (PSol), de Belém, terminaram a disputa em terceiro lugar, com Sarto recebendo 11,75% dos votos e Edmilson obtendo 9,78%. Também não teve sucesso Rogério Cruz (Solidariedade), que foi eleito vice-prefeito em Goiânia em 2020 e assumiu a prefeitura em 2021 após a morte do prefeito Maguito Vilela (MDB) devido à Covid-19. Neste ano, Rogério ficou em sexto lugar no primeiro turno, com apenas 3,14% dos votos.

*(Pedro Garcia, estagiário de jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de OLiberal.com)