Eleições 2024: Ricardo Nunes é reeleito prefeito de São Paulo; veja os números

O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB) foi reeleito para um mandato de mais quatro anos na cidade mais populosa do país, neste domingo (27/10), após a disputa do 2º turno das eleições 2024, contra Guilherme Boulos (PSOL). O resultado foi confirmado por volta das 19h, quando 90,30% das urnas haviam sido apuradas pelo Tribunal Regional Eleitoral do Estado de São Paulo. Nesse horário, Nunes já tinha 59,55% votos, o que representava, contra 40,45% de Boulos.

