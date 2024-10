'São Paulo terá os melhores 4 anos da história da cidade', afirma Ricardo Nunes, prefeito reeleito

O prefeito reeleito da cidade de São Paulo (SP), Ricardo Nunes (MDB), no segundo turno das Eleições Municipais 2024, neste domingo (27), faz o discurso da vitória neste do momento na capital paulista. "Eu tenho certeza que os próximos quatro anos serão os melhores quatro anos da história da cidade de São Paulo", afirmou Nunes, ao lado da esposa, do governador do Estado, Tarcísio de Freitas (Republicanos), e de outras lideranças políticas.

Ricardo Nunes foi reeleito para um novo mandato de mais quatro anos na cidade mais populosa do Brasil, ao derrotar na eleição de hoje o candidato Guilherme Boulos (PSOL), na segunda etapa das Eleições Municipais 2024. Por volta das 19 horas, com a apuração de 90,30% das urnas pelo Tribunal Regional Eleitoral do Estado de São Paulo, a vitória de Nunes foi confirmada. Naquele momento, Ricardo Nunes já tinha 59,55% dos votos contra 40,45% de Boulos. Ao final, a votação indicou Ricardo Nunes com 59,56% dos votos válidos e Guilherme Boulos, 40,43%.

Abstenções

A eleição neste domingo em São Paulo registrou o maior número de abstenções em um segundo turno. A quantidade de ausentes, quando 92% das urnas estavam apuradas, atingiu a marca de 31,50%, ou seja, 2.726.970 eleitores.