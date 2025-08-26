Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Quem era Mestre Damasceno: conheça a história do compositor marajoara

O carimbozeiro, que morreu aos 71 anos, tinha deficiência visual e foi responsável pela criação do Búfalo-Bumbá e composições históricas

Gabrielle Borges
fonte

Damasceno dedicou mais de cinco décadas ao carimbó e às tradições marajoaras, criando o Búfalo‑Bumbá, liderando grupos musicais, inovando com cortejos e festivais, e conquistando reconhecimento até na cena nacional. (Guto Nunes)

A cultura paraense e brasileira amanheceu de luto com o falecimento do Mestre Damasceno na manhã desta terça-feira (26) em Belém, aos 71 anos. Ele enfrentava complicações por câncer metastático e pneumonia e faleceu no Hospital Ophyr Loyola. Seu legado transcende a música, é um símbolo de ancestralidade, invenção e luta pela cultura amazônica.

Damasceno, aos 19 anos, sofreu um acidente de trabalho e perdeu a visão, mas isso não o parou. Pelo contrário: o mestre dedicou mais de cinco décadas ao carimbó e às tradições marajoaras, criando o Búfalo‑Bumbá, liderando grupos musicais, inovando com cortejos e festivais, e conquistando reconhecimento até na cena nacional.

Relembre a seguir quem era o Mestre Damasceno e a sua contribuição cultural para o cenário artístico.

Quem foi Mestre Damasceno?

Damasceno Gregório dos Santos nasceu em 22 de julho de 1954, na comunidade quilombola do Salvá, em Salvaterra, na Ilha do Marajó. Morou até os 13 anos na comunidade. Mudou-se posteriormente para a sede do município, onde permaneceu até completar 18 anos e, em seguida, para Belém, em busca de melhores de condições de vida

Perdeu a visão aos 19 anos em um acidente de trabalho, mas encontrou na arte o seu caminho. Iniciou sua carreira cultural em 1973 como “colocador” (participante ativo) no Boi-Bumbá, em Soure. Por meio do sindicato de trabalhadores rurais de Salvaterra, conseguiu obter uma aposentadoria por invalidez. Desde então, ele se reinventou em várias atividades, seguindo a tradição cultural dos seus familiares.

Tornou-se cantor, compositor, repentista e mestre de carimbó, toadas, samba e brega, além de diretor artístico e guardião da tradição marajoara.

VEJA MAIS

image Parlamentares e autoridades políticas lamentam morte do mestre Damasceno
O músico morreu nesta terça-feira (26/8), em decorrência de pneumonia e insuficiência renal


image Morre Mestre Damasceno: relembre a histórica entrevista para Paulo Vieira
O artista faleceu nesta terça-feira (26)


image Morre Mestre Damasceno, ícone da cultura do Marajó, aos 71 anos
Paciente oncológico, o mestre paraense foi um dos autores do samba-enredo vice-campeão à Marquês de Sapucaí

Legado Cultural e Inovações

Mestre Damasceno foi o criador do Búfalo‑Bumbá: ele idealizou uma versão marajoara do folguedo junino, com o búfalo como personagem central, um teatro de rua com figurinos, enredo e diálogos assinados por ele próprio. Além disso, o artista inovou e deixou seu legado com:

  • Conjunto de Carimbó Nativos Marajoara: Fundado em 2013, o grupo promove a tradição do carimbó pau e corda da região, com quatro álbuns lançados.
  • Cortejo Carimbúfalo: Uma fusão do carimbó com o Búfalo‑Bumbá, levado às ruas de Salvaterra em cortejos culturais que envolvem a comunidade e visitantes.
  • Festival de Boi‑Bumbá de Mestre Damasceno: Criado em 2023 para valorizar os grupos locais e a memória dos mestres de boi‑bumbá, reunindo diferentes gerações.

Reconhecimentos e Honrarias

Ao longo da vida, Mestre Damasceno foi reconhecido por sua grandiosidade e recebeu diversas homenagens, entre elas: 

  • Em 2017, foi reconhecido como Mestre do Carimbó pelo IPHAN
  • Em 2023, sua obra foi declarada patrimônio cultural imaterial do Estado do Pará, por meio da Lei nº 10.141/2023
  • Em 2024, foi empossado membro fundador da Academia Marajoara de Letras, ocupando uma cadeira dedicada à tradição e à poesia oral.
  • Em maio de 2025, foi agraciado com o Comendador da Ordem do Mérito Cultural (OMC), a maior honraria pública concedida pelo Ministério da Cultura, em cerimônia no Rio de Janeiro com a presença do presidente Lula e da ministra Margareth Menezes.
  • No Carnaval, teve influência marcante: em 2023, foi homenageado pela escola Paraíso do Tuiuti com um enredo sobre os búfalos do Marajó;
  • Em 2025, foi um dos autores do samba-enredo da Grande Rio “Pororocas Parawaras As Águas dos meus Encantos nas Contas dos Curimbós", levado à Sapucaí. O samba-enredo caiu no encanto do público e levou nota máxima de todos os jurados e garantiu o segundo lugar à Grande Rio.
  • Foi um dos artistas homenageados na 28ª Feira Pan-Amazônica do Livro. Não compareceu devido ao estado delicado de saúde.

Despedida

Seu legado musical inclui mais de 400 composições autorais, seis álbuns e um marcante legado artístico-cultural. O Governo do Pará decretou luto oficial de três diasSegundo nota da Secult, o velório será realizado no hall do Museu do Estado do Pará, a partir das 16h.

Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

mestre damasceno

luto na música

morre mestre damasceno

quem era mestre damasceno
Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

PROJETO

Carimbó na Orla chega a Salvaterra com o Grupo Folclórico Paracauari

A Orla da Praia Grande vai virar um grande palco para a apresentação do Grupo Folclórico Paracauari

25.08.25 20h47

SAÚDE

Modelo é hospitalizada após posar de biquíni na neve

Karol Rosalin queria participar de uma trend mundial

25.08.25 19h02

REALITY

'Estrela da Casa' estreia com dois paraenses no elenco e disputa por imunidade; entenda

Nirah e Daniel Sobral iniciam jornada dentro do reality

25.08.25 18h01

QUE TAL?

Dado Dolabella se pronuncia sobre briga com Luan Pereira e diz que apenas tentou ‘proteger’ ex

O ator está sendo acusado de ter empurrado Luan Pereira após vê-lo dançar com Wanessa Camargo

25.08.25 9h16

MAIS LIDAS EM CULTURA

LUTO

Morre Mestre Damasceno, ícone da cultura do Marajó, aos 71 anos

Paciente oncológico, o mestre paraense foi um dos autores do samba-enredo vice-campeão à Marquês de Sapucaí

26.08.25 7h28

CONHEÇA A MOÇA

'Barbie maromba' deixa de ser atleta profissional e faz fortuna com conteúdo adulto

Mari Reis afirma que conquistou sucesso financeiro com as plataformas +18

24.08.25 20h16

TRISTEZA

Helder Barbalho lamenta morte do mestre Damasceno e decreta luto oficial

O ícone da música paraense morreu nesta terça-feira (26/8), em decorrência de pneumonia e insuficiência renal

26.08.25 8h37

CULTURA

Daniela Barbalho lamenta morte do mestre Damasceno: 'ícone da cultura marajoara'

O músico morreu nesta terça-feira (26/8), em decorrência de pneumonia e insuficiência renal

26.08.25 9h05

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda