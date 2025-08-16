Mestre Damasceno apresenta melhora e família atualiza estado de saúde nas redes sociais

As notícias sobre o estado de saúde do Mestre Damasceno são positivas. Na última sexta-feira (15), a família do artista atualizou suas redes sociais informando que ele apresentou melhora nos últimos dias. “A evolução clínica é motivo de alegria, e a torcida segue para que, em breve, ele possa deixar a UTI”, diz a publicação.

Um dos homenageados da 28ª edição da Feira Pan-Amazônica do Livro e das Multivozes, que abriu neste sábado (16), no Hangar, o artista do Marajó não pôde comparecer ao evento por motivos de saúde, mas continua recebendo manifestações de carinho e energias positivas de admiradores.

Na mesma nota, os familiares agradeceram as orações e mensagens recebidas. “Reforçamos o pedido para que sejam respeitados o espaço e a nossa privacidade neste momento”, acrescentaram.

Mestre Damasceno, considerado paciente oncológico, foi internado na UTI no último dia 8 de agosto para tratar um quadro de pneumonia grave.