Mestre Damasceno comemora 70 anos com grande festa no Marajó

A ilha do Marajó se prepara para celebrar na segunda-feira (22) a festa de aniversário de 70 anos de Damasceno Gregório dos Santos, mais conhecido como o Mestre Damasceno, um dos maiores compositores do gênero carimbo e que se tornou símbolo da produção cultural no Pará.

Mestre de Carimbó, criador do Búfalo-Bumbá de Salvaterra e de tantas músicas paraenses, Damasceno carrega consigo 51 anos de trabalhos dedicados à cultura no estado. A idade emblemática de 70 anos de idade não passará despercebida em sua terra natal, onde uma programação especial está sendo preparada para celebrar a data.

A festa vai acontecer em Salvaterra, com concentração na Praça das Comunicações. Às 17h, um cortejo cultural será realizado pelas ruas da cidade, com a participação da população local. Às 19h, as comemorações continuam no terreiro do mestre, que fica localizado na Primeira Rua, esquina com a 11ª Travessa, Bairro Caju.

A programação contará com várias participações especiais como Mestre Robledo, Tia Amélia, Mestre Eliezer, Mestre César, Baixinha, Mestre Talo, Conjunto Nativos Marajoara, Grupo Paracauari, Tambores do Pacoval, Grupo Cruzeirinho, Grupo Bendito Carimbó, Zagaia, Sandrinha Eletrizante, Kleyton Silva, Carlinhos FL e a Quadrilha Junina Revelação Junina de Soure.

Um cortejo cultural será realizado pelas ruas da cidade em comemoração ao aniversário do mestre de carimbó (Foto: Guto Nunes)

O músico confessa que não costuma comemorar aniversário, mas que desta vez, a idade de 70 anos será celebrada, por ele se considerar um homem sortudo. “Emoção, felicidade, sorte, tudo aquilo que a gente estava esperando aconteceu. Setenta anos devem ser comemorados. Homenagens nós temos que receber em vida, muitos de nós estamos sendo chamados. Depois, já foi”, explica Damasceno.

Defesa da cultura regional

A celebração dos 70 anos de Damasceno não comemora apenas o aniversário do músico, mas também, as suas diversas contribuições para a valorização da cultura popular paraense. O Mestre de carimbó sempre trabalhou pela valorização da cultura local, para que outros grandes artistas paraenses pudessem ser reconhecidos pelos trabalhos realizados.

Em 2022, o artista subiu ao palco do Theatro da Paz, em Belém, para falar com o então candidato, Luiz Inácio Lula da Silva. Na ocasião, ele pediu que o setor cultural do estado recebesse mais atenção, inclusive com uma bolsa dedicada aos mestres da cultura popular.

Muita música e animação são esperadas na festa de aniversário do cantor (Foto: Guto Nunes)

Em 2023, a história e as produções artísticas de Mestre Damasceno ganharam repercussão em todo Brasil através de uma homenagem feita pela escola de samba do grupo especial Paraíso do Tuiuti, que se apresentou na Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro. O cantor paraense participou do desfile, que tinha no enredo a história de como os búfalos foram parar no Marajó e se transformaram em um símbolo da ilha. Em seu retorno para o Marajó, o mestre de carimbó foi recebido com grande festa por toda a população. Ele desfilou em um carro aberto e recebeu homenagens de diversos moradores locais.

Serviço:

Aniversário de 70 anos de Mestre Damasceno

Dia: 22 de julho de 2024

Cortejo Cultural às 17h. Concentração na Praça das Comunicações.

Programação Cultural às 19h, na Rua de Mestre Damasceno (Primeira Rua, esquina com 11ª Travessa, Bairro Caju - Salvaterra/ Marajó).