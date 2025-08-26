Morre Mestre Damasceno: Governo do Estado decreta 3 dias de luto e divulga local do velório

Em nota na manhã desta terça-feira (26), a Secretaria de Estado de Cultura (Secult) divulgou que o velório de Mestre Damasceno, falecido na madrugada de hoje, será realizado no hall do Museu do Estado do Pará, a partir das 16h. A Secult informou também que, em homenagem à contribuição dada por Mestre Damascendo à cultura do Pará e da Amazônia, o Governo do Pará decreta luto oficial de três dias.

No documento, a Secult externou que "lamenta profundamente o falecimento de Mestre Damasceno, ocorrido nesta terça-feira (26), em Belém. Ícone da cultura marajoara e referência do carimbó, Mestre Damasceno deixa um legado imensurável de saberes, histórias e ensinamentos que seguirão inspirando gerações".

"Em 2025, foi homenageado na 28ª Feira Pan-Amazônica do Livro e das Multivozes, em reconhecimento à sua trajetória dedicada à cultura popular do Pará e do Brasil. Neste mesmo ano, recebeu a Ordem do Mérito Cultural, a mais alta honraria concedida pelo Ministério da Cultura, e foi um dos compositores do samba enredo que a escola de samba Grande Rio levou para a Sapucaí, celebrando a força da encantaria e do Pará", é destacado na Nota.

"A Secult se solidariza com familiares e amigos e informa que o velório será realizado no hall do Museu do Estado do Pará, a partir das 16h. O Governo do Pará decreta luto oficial de três dias", é repassado na Nota da Secult.