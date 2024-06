Mestre Damasceno coloca nas ruas de Salvaterra o seu Búfalo-Bumbá Junino; entenda a manifestação

O cantor, compositor e liderança cultural Mestre Damasceno não esconde a paixão que o move a colocar o Búfalo-Bumbá “Segredo das Meninas” nas ruas de Salvaterra, na ilha do Marajó, especialmente no mês junino. O Boi-bumbá é uma brincadeira popular, pertencente ao folclore brasileiro, com personagens humanos e animais fantásticos, que gira em torno de uma lenda sobre a morte e ressurreição de um boi. A apresentação da comédia vai ocorrer nesta quinta-feira (13), em Salvaterra.

Mestre Damasceno é uma pessoa com deficiência, e por este motivo a acessibilidade e inclusão estão sempre presentes nos projetos que desenvolve. Dessa vez, alunos da Associação de Deficientes, pais e amigos de Salvaterra (ADPAS) participaram do projeto por meio de uma oficina de confecção de mini búfalo-bumbá de garrafa pet. Além disso, no evento haverá o espaço de acessibilidade, que visa garantir, no dia do evento, uma área exclusiva com vista para o palco, para idosos, pessoas com deficiência e pessoas com mobilidade reduzida. O local contará com o apoio de duas monitoras.

O Búfalo-Bumbá Junino é um projeto em que Mestre Damasceno festeja a quadra junina na comunidade a qual pertence. A festa inicia com apresentação de grupos de bois e de carimbó, e termina com a apresentação do Búfalo-Bumbá Segredo das Meninas. A ideia é que a apresentação deste ano de 2024 seja documentada e publicada no Youtube com tradução em libras, além das redes sociais. A expectativa é a participação de pelo menos 600 pessoas.

Mestre Damasceno é um amo de Boi reconhecido no Marajó e no Estado do Pará em virtude da sua história com o Boi/Búfalo-Bumbá. Seus festejos e eventos têm grande adesão da comunidade, inclusive a escolar, que leva bois e personagens para participar. Por um tempo, muitos colocadores desistiram de seus Bois-bumbás devido ao alto valor dos materiais e da completa falta de apoio pelas municipalidades. Atualmente, e muito por conta da projeção alcançada por Mestre Damasceno com o seu trabalho com o Búfalo-Bumbá, muitos colocadores retornaram à atividade, e seguem inserindo as crianças e jovens na brincadeira.

A manifestação popular surgiu em 1973, quando Mestre Damasceno colocou o 1º Boi-Bumbá da carreira, chamado “Estrela de Ouro”. Desde então, muitos outros bois-bumbás vieram, entre nascimentos, batizados, mortes, ressurreições e retornos de Bois fugidos.

O Búfalo-Bumbá Junino de 2024 foi selecionado pelo Edital de Culturas Populares - Lei Paulo Gustavo - Secult/PA, do Governo do Estado do Pará, e premiado pelo Edital Cultura Viva - Sérgio Mamberti, do Ministério da Cultura, Governo Federal.