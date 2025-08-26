Capa Jornal Amazônia
Cultura

Morre Mestre Damasceno: Relembre a histórica entrevista para Paulo Vieira

O artista faleceu nesta terça-feira (26)

Laura Serejo*
fonte

Paulo Vieira e Mestre Damasceno em entrevista durante o programa 'Avisa lá que eu vou', da GNT (Foto: Reprodução GNT)

Mestre Damasceno, ícone da cultura popular do Pará, faleceu aos 71 anos nesta terça-feira (26), no Hospital Ophir Loyola, em decorrência de pneumonia e insuficiência renal. O artista, que ficou nacionalmente conhecido como compositor e músico de carimbó, participou do programa “Avisa lá que eu vou”, do canal GNT, em um episódio que mostrou a riqueza da Ilha do Marajó.

Em uma conversa descontraída e profunda com o humorista Paulo Vieira, o mestre compartilhou histórias de sua vida e da arte que marcou gerações, incluindo relatos sobre seu avô, carregados de significado cultural e emocional. Apesar da perda irreparável para o país, sua presença no programa permanece como registro valioso de sua arte e do papel fundamental que desempenhou na preservação da identidade amazônica.

Dia Municipal do Carimbó

Mestre Damasceno partiu no Dia Municipal do Carimbó, data instituída em tributo a Mestre Verequete. Internado no Hospital Ophir Loyola desde 6 de agosto, Damasceno lutava contra um câncer em estágio metastático, diagnosticado em junho. Antes de ser transferido para Belém, o mestre também recebeu cuidados em sua cidade natal, Salvaterra, e no Hospital Jean Bitar.

Cultura
