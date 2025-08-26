Capa Jornal Amazônia
Morre Mestre Damasceno: Dia Municipal do Carimbó é marcado pela despedida do ícone marajoara

Artista faleceu nesta terça-feira (26)

Laura Serejo
fonte

Mestre Damasceno (Foto: Guto Nunes)

O Dia Municipal do Carimbó, celebrado em 26 de agosto, homenageia o rei do Carimbó, Mestre Verequete, e é dedicado à valorização de um dos ritmos mais tradicionais da Amazônia. Neste ano, a data também foi marcada pela despedida de Mestre Damasceno, ícone da música e da cultura popular paraense, que faleceu aos 71 anos, nesta terça-feira (26), em Belém.

Mestre Damasceno estava internado desde quarta-feira, 6 de agosto, no Hospital Ophir Loyola. Em junho, havia sido diagnosticado com câncer em estágio de metástase. Antes disso, chegou a ficar hospitalizado em Salvaterra, onde morava, e no Hospital Jean Bitar, em Belém.

Nascido em Salvaterra, na Ilha do Marajó, Damasceno se destacou como referência no carimbó, nas toadas e na poesia oral, contribuindo para a preservação e a difusão da cultura quilombola e amazônida. Seu talento e dedicação fizeram dele uma referência para várias gerações de artistas e amantes da cultura regional. Com mais de 400 composições no currículo, Mestre Damasceno recebeu diversas homenagens e foi responsável pelo samba-enredo da escola de samba Paraíso do Tuiuti, em 2023.

Durante sua trajetória, Damasceno também atuou na formação de novos músicos, transmitindo conhecimentos sobre a história do carimbó, suas origens e variações. A relação do mestre com a comunidade musical paraense reforça a importância de preservar tradições culturais que atravessam gerações.

A morte de Mestre Damasceno, justamente no Dia Municipal do Carimbó, provocou comoção e homenagens de artistas, instituições culturais e fãs do ritmo. Seu legado permanece vivo não apenas nas músicas, mas também na memória e no coração de quem celebra o carimbó como expressão da cultura amazônica.

Carimbó: patrimônio cultural e tradição paraense

O carimbó é reconhecido como patrimônio cultural imaterial brasileiro pelo Iphan (Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional) desde 2014. Esse gênero musical teve origem na região Norte e se espalhou pelo Brasil. O nome “Carimbó” deriva da palavra “Korimbó”, que significa “pau oco que produz som”, em referência ao principal instrumento de percussão dessa dança. Em 11 de novembro de 2015, o carimbó recebeu oficialmente a titulação de Patrimônio Cultural do Brasil pelo Iphan.

