Morre Mestre Damasceno: Ministério da Cultura publica Nota de Pesar; leia na íntegra

A morte de Mestre Damasceno, ocorrida às 1h26 desta terça-feira (26/08), mobilizou a classe artística e instituições públicas em homenagem ao artista e ativista da cultura popular. Em nota oficial, o Ministério da Cultura (MinC), lamentou a partida do mestre.

VEJA A NOTA DO MINC NA ÍNTEGRA:

"Com profundo pesar, o Ministério da Cultura (MinC) recebe notícia da morte de Damasceno Gregório dos Santos, o Mestre Damasceno, aos 71 anos.

Liderança inquestionável da cultura marajoara, recebeu a Ordem do Mérito Cultural (OMC), a mais alta honraria do setor, em maio passado.

Também foi escolhido homenageado da 28ª Feira Pan-Amazônica do Livro e das Multivozes, junto com a escritora Wanda Monteiro.

Nascido na Comunidade Quilombola do Salvá, em Salvaterra, no arquipélago do Marajó, Damasceno se tornou referência no carimbó, nas toadas e na poesia oral. Criou o Búfalo-Bumbá de Salvaterra, manifestação junina que une teatro popular, cultura quilombola e elementos da natureza amazônica. Ao longo da carreira, contabilizou mais de 400 composições.

Em 2024, sua obra foi declarada patrimônio cultural de natureza imaterial do Estado do Pará, por meio de lei aprovada por unanimidade pela Assembleia Legislativa.

Além disso, foi empossado imortal na Academia Marajoara de Letras, como membro fundador na cadeira dedicada à Tradição e Poesia Oral.

Mestre Damasceno se despediu da vida na madrugada deste terça (26), Dia Municipal do Carimbó, em Belém, reforçando uma vez mais a ligação com as culturas populares e tradicionais."