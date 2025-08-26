Dona Onete lamenta morte de Mestre Damasceno e relembra convivência: 'Homem generoso'
Cantora e compositora, ícone do 'carimbó chamegoso', posta sua homenagem ao mestre falecido na madrugada desta terça (26), aos 71 anos
A cantora e compositora Dona Onete, referência na música e cultura amazônida, lamentou o falecimento de Mestre Damasceno nesta terça-feira (26), aos 71 anos de idade. Nas redes sociais, Dona Onete postou: "Amanheci hoje com a triste notícia da partida do meu amigo Mestre Damasceno. Nessas horas, tantas lembranças vêm à mente… Ele sempre foi um homem generoso e profundamente dedicado à cultura paraense. Encontrar com ele era sempre motivo de alegria. Foram tantos encontros, tantas risadas e histórias compartilhadas! No dia do carimbó o meu preto voltou a terra dos encantados!", pontuou a compositora do "carimbó chamegoso".
"E que ele siga sendo luz! Deixou um legado imenso para a nossa música, para a nossa cultura, e também a lembrança de uma pessoa afetuosa e verdadeira. Levarei ele sempre no meu coração! 🤍 Que Nossa Nazinha o receba em luz. Minha solidariedade à família e a todos que cuidaram dele!", arremata Dona Onete.
