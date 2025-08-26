Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Dona Onete lamenta morte de Mestre Damasceno e relembra convivência: 'Homem generoso'

Cantora e compositora, ícone do 'carimbó chamegoso', posta sua homenagem ao mestre falecido na madrugada desta terça (26), aos 71 anos

Eduardo Rocha
fonte

Dona Onete postou esta foto em homenagem ao amigo Mestre Damasceno (Foto: Instagram Dona Onete)

A cantora e compositora Dona Onete, referência na música e cultura amazônida, lamentou o falecimento de Mestre Damasceno nesta terça-feira (26), aos 71 anos de idade. Nas redes sociais, Dona Onete postou: "Amanheci hoje com a triste notícia da partida do meu amigo Mestre Damasceno. Nessas horas, tantas lembranças vêm à mente… Ele sempre foi um homem generoso e profundamente dedicado à cultura paraense. Encontrar com ele era sempre motivo de alegria. Foram tantos encontros, tantas risadas e histórias compartilhadas! No dia do carimbó o meu preto voltou a terra dos encantados!", pontuou a compositora do "carimbó chamegoso".

"E que ele siga sendo luz! Deixou um legado imenso para a nossa música, para a nossa cultura, e também a lembrança de uma pessoa afetuosa e verdadeira. Levarei ele sempre no meu coração! 🤍 Que Nossa Nazinha o receba em luz. Minha solidariedade à família e a todos que cuidaram dele!", arremata Dona Onete.

