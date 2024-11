Ex-integrantes do One Direction devem se reunir no funeral de Liam Payne

O funeral do cantor britânico Liam Payne, ex-integrante do One Direction, deverá contar com a presença de seus antigos companheiros de banda. Segundo informações de uma fonte próxima ao jornal The Sun, o corpo do cantor, que morreu aos 31 anos após uma queda da sacada de seu quarto em Buenos Aires, chegou ao Reino Unido na última quinta-feira (7), e o funeral está previsto para acontecer em até dez dias.

Harry Styles, Zayn Malik, Niall Horan e Louis Tomlinson devem viajar até a cidade natal do artista em Wolverhampton, na Inglaterra, para prestar as últimas homenagens ao cantor.

Além dos antigos colegas de One Direction, a namorada de Liam, a atriz americana Kate Cassidy, que estava com ele na Argentina até pouco antes da tragédia, também deve comparecer para o último adeus. Simon Cowell, criador do The X Factor, programa onde o grupo foi formado, viajará ao Reino Unido para prestar sua homenagem.

Ainda não há informações sobre a presença de Cheryl, ex-parceira de Payne, e do filho do casal, Bear, de 7 anos, no velório. No entanto, fontes próximas ao cantor indicam que a despedida será marcante. “Liam terá um adeus grandioso, provavelmente em uma grande catedral em um local especial para ele”, declarou um amigo ao MailOnline.

Segundo informações, a cerimônia deve ser aberta ao público. “Liam era muito querido por inúmeras pessoas; obviamente, haverá um interesse considerável e o funeral será, necessariamente, um grande evento”, concluiu a fonte.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Enderson Oliveira, editor web de OLiberal.com)