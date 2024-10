Liam Payne trocou mensagens com amiga horas antes de morrer

A professora de artes cênicas Jodie Richards, amiga de Liam Payne, revelou que o artista entrou em contato com ela horas antes de sua morte. Em entrevista ao Sky News, a mulher divulgou o conteúdo contido nas mensagens. Liam Payne morreu na quarta-feira (16) após cair do terceiro andar de um hotel em Buenos Aires.

Jodie deu aulas de atuação para o ex-One Direction. Desde então, eles se tornaram amigos e se falavam quase todos os dias. "Ele sempre está em algum lugar glamuroso como LA ou Argentina. Eu tenho que olhar a diferença do fuso para entender onde ele está, geralmente recebo mensagens dele no meio da noite. ", contou.

Payne enviou uma foto para a amiga na terça (15), direto de seu quarto de hotel em Buenos Aires, na Argentina. Ele mandou a mensagem “Jo?”. Quando leu o sms, a professora pediu desculpa e disse ao amigo que tinha acabado de chegar em casa. Liam então respondeu apenas com um “ok”.

Na madrugada de terça para quarta, dia em que morreu, Liam enviou outra mensagem, perguntando se a amiga estava acordada, mas Jodie estava dormindo. A professora só respondeu quatro horas depois, quando amanheceu em Londres.

Na resposta, a amiga do astro perguntou o que ele estava fazendo e Liam disse que estava relaxando, e a professora perguntou onde. Ele, então, falou: “Argentina”. Neste momento, o cantor já estava sozinho em Buenos Aires e estas foram as últimas mensagens trocadas com a amiga.

“Eu sou muito próxima de Liam. Nós somos amigos há anos. Ele estava na Argentina e acho que ele só queria entrar em contato e verificar se eu estava bem, ver como todos estavam em casa. Nós falamos quase todos os dias e fazemos isso há anos. Obviamente ele sempre esteve lá quando precisei dele, mesmo que ele não esteja daqui”, explicou.