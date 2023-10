Louis Tomlinson, ex-integrante do One Direction, anuncia shows no Brasil; confira os preços

Louis Tomlinson, ex-integrante do One Direction, surpreendeu os fãs e anunciou três shows no Brasil para 2024. O cantor e compositor britânico chega ao país com a nova turnê, intitulada "Faith in the Future World", com apresentações no Rio de Janeiro, São Paulo e Curitiba.

O ex-One Direction retorna ao país dois anos depois da última passagem, com o álbum "BALLS", que teve shows esgotados em São Paulo e no Rio de Janeiro em 2022. Na época, a pedido dos fãs, Louis abriu uma nova data, com show extra.

Ingressos

A venda de ingressos para os shows abre no próximo dia 6, a partir das 10h. Os valores variam de R$155 a R$1.000. Confira:

Rio de Janeiro 08/05/24

Pista Premium – R$720,00 (inteira) / R$360,00 (meia-entrada)

Pista – R$390,00 (inteira) / R$195,00 (meia-entrada)

Cadeira Nível 1 Lateral – R$530,00 (inteira) / R$265,00 (meia-entrada)

Cadeira Nível 1 Central – R$490,00 (inteira) / R$245,00 (meia-entrada)

Cadeira Superior – R$310,00 (inteira) / R$155,00 (meia-entrada)

Camarote – R$720,00 (inteira) / R$360,00 (meia-entrada)

São Paulo - 11/05/24

Pista Premium – R$820,00 (inteira) / R$410,00 (meia-entrada)

Deck – R$ 1.000,00 (inteira) / R$500,00 (meia-entrada)

Pista – R$460,00 (inteira) / R$230,00 (meia-entrada)

Cadeira Nível 1 – R$550,00 (inteira) / R$275,00 (meia-entrada)

Cadeira Superior – R$320,00 (inteira) / R$160,00 (meia-entrada)

Curitiba - 12/05/24

Pista Premium – R$960,00 (inteira) / R$480,00 (meia-entrada)

Cadeira Inferior – R$840,00 (inteira) / R$420,00 (meia-entrada)

Cadeira Superior – R$580,00 (inteira) / R$290,00 (meia-entrada)

VIP – R$860,00 (inteira) / R$430,00 (meia-entrada).