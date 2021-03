Para tudo! Fiuk revela que deu um fora em um dos ex-integrantes do One Direction

Durante uma conversa entre os participantes do 'BBB 21', nesta tarde (16), Fiuk afirmou que foi xavecado durante uma festa em 2014, quando a boyband esteve em turnê pelo país.

Fiuk também lamentou não ser 'Bi' para aproveitar a oportunidade naquela ocasião. "Rolaram uns xavecos brabos com os caras da banda, mas eu disse que não”, comentou ele.

Agr acho que foi só o Fiuk emocionado 🤡 https://t.co/CB2EO5IjIu — Mimi | Taylor e Harry grammy winners (@thelovemilena) March 16, 2021



Camilla de Lucas, que estava na conversa, o questionou entusiasmada para saber mais detalhes. “Sério isso?”, perguntou a sister. Mas Fiuk preferiu não citar nomes, só afirmou que recebeu xavecos e muitos elogios de um ex-integrante da banda.

“Pena que eu não gosto, porque queria muito gostar para poder me envolver com eles, com a banda”, disse ele. E ainda declarou, “E aí é aquele momento que eu falo: por quê que eu não gosto? Que saco, queria dar um beijinho neles”.