Liam Payne: Autópsia revela que ex-One Direction usou drogas antes de morrer

O resultado da autópsia de Liam Payne mostrou que o cantor usou diversas substâncias ilegais antes de morrer. Entre as substâncias identificadas no organismo do ex-One Direction, estavam cocaína, benzodiazepina, crack e cocaína rosa - uma droga que mistura outras, como metanfetamina, ketamina (anestésico) e ecstasy.

Liam morreu na última quarta-feira (16), após cair do terceiro andar de um hotel em Buenos Aires, na Argentina. De acordo com as investigações, o astro pode ter recebido drogas de, pelo menos, dois funcionários do estabelecimento onde estava hospedado. Agora, a polícia avança para localizar quem pode ter fornecido os entorpecentes em uma caixa de sabonete, que foi encontrada no quarto do cantor.

"Parece haver evidências de que um funcionário do hotel forneceu as drogas para Payne. Uma acusação por distribuição de drogas pode ocorrer em breve", disse uma fonte à revista americana People.