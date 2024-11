Harry Styles é eleito músico mais sexy do mundo em 2024

O cantor Harry Styles foi eleito o músico mais sexy do mundo em 2024. Organizada pela revista norte-americana People, a votação popular reuniu aproximadamente 350 mil votos. Além do ex-One Direction, outros 14 homens venceram a eleição em outras 14 categorias.

VEJA MAIS

Esta não é a primeira vez que Styles vence. Anteriormente, o britânico conquistou o primeiro lugar várias vezes. Este ano, além dele, também concorriam na categoria os músicos Zach Bryan, Shaboozey e Role Model.

Junto com o resultado em que Harry venceu, também foram publicados os vencedores de "o homem mais sexy e prático", "a estrela mais sexy de longa data", "gen mais sexy", "estrela de ação do verão mais sexy", "fiyero mais sexy", entre outras, totalizando 14 categorias. A votação é feita anualmente pela People e antecede a eleição do "homem mais sexy de 2024", que será publicada no dia 12 de novembro.