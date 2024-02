HMP Bronzefield: conheça a penitenciária onde está brasileira acusada de perseguir Harry Styles

Myra Carvalho, brasileira de 35 anos, foi acusada de perseguir o cantor britânico Harry Styles e está na penitenciária feminina HMP Bronzefield, na Inglaterra, desde o final de janeiro de 2024. A brasileira enviou oito mil cartas em um mês ao artista, sendo duas delas entregues em mãos.

HMP Bronzefield é uma prisão feminina para jovens e adultas infratoras. O local tem capacidade para 572 mulheres e é uma das maiores penitenciárias do país. Em funcionamento desde 2004, o espaço foi direcionado ao atendimento de detentas da região sul da Inglaterra.

No site oficial de HMP Bronzefield, é informado que “cada ala possui uma unidade de atendimento para as mulheres pegarem seus alimentos, que podem optar por comer juntas na ala ou levar para suas celas”. A descrição do local também diz que telefones são disponibilizados nos quartos para as detentas manterem contato com familiares. A penitenciária também possui centro de saúde com 17 leitos e unidade para mães e bebês de até 18 meses, a capacidade de atendimento simultâneo é de 12 mulheres e 13 crianças.

Penitenciária HMP Bronzefield, na Inglaterra (Divulgação)

As detentas seguem uma rotina de horários das 8h às 18h30. Pela manhã, às 8h, elas são liberadas das celas para o café da manhã. Aproximadamente às 9h, as custodiadas iniciam o trabalho na prisão, que pode ser como cabeleireira, barista, cozinheira, faxineira e artista, por exemplo. Das 12h às 14h, elas fazem intervalo para almoço e, depois, retornam ao serviço. As presas retornam às alas às 16h30 e jantam. Às 18h45, elas são trancadas nas celas.

O direito recebido no trabalho pode ser gasto com produtos de higiene pessoal, alimentação, artigos de papelaria e itens da cantina. Os familiares podem colaborar com até £ 50 por vez, o que equivale a, aproximadamente, R$ 311.

Durante as primeiras noites em HMP Bronzefield, a detenta é recepcionada por uma equipe para atender às necessidades dela, com suporte médico e alimentação. A custodiada também recebe orientação sobre a vida na penitenciária e suporte educacional, conforme a demanda. Ela também tem a oportunidade de ser ouvida, caso precise falar com alguém.

Saiba mais sobre o caso da brasileira presa por perseguir Harry Styles

Entre as oito mil cartas mandadas por Myra Carvalho a Harry Styles, manuscritas e digitais, estavam cartões de casamento, segundo os promotores. A brasileira estava hospedada em um albergue em Earl Court, Londres, e sua família não sabia que ela estava viajando. A informação é do jornal The Independent.

Detida há cerca de um mês, Myra foi acusada de assediar o artista, que precisou mudar atividades da rotina devido à perseguição - de acordo com o jornal Daily Mail.

Uma audiência foi realizada nesta terça-feira, 20, por meio de videochamada diretamente da prisão. A advogada de Myra, Clementine Simon, alegou que a brasileira estava em “episódio maníaco” e questionou a aptidão da cliente em responder judicialmente. Os pais da acusada estavam no tribunal e se emocionaram.

Na ocasião, Myra apenas confirmou o nome e não fez apelos. O caso será ouvido pelo tribunal novamente em 19 de abril, conforme decisão da juíza Karim Ezzat. A brasileira permanece detida até o dia determinado pela juíza.

