Com Dira Paes e Humberto Carrão, filme ‘Pasárgada’ ganha primeiro trailer; confira

O filme “Pasárgada”, com Dira Paes e Humberto Carrão, teve o primeiro trailer divulgado nessa quarta-feira (10). O longa, dirigido e roteirizado pela atriz paraense, foi premiado no 52º Festival de Cinema de Gramado na categoria Melhor Desenho de Som. A produção chega aos cinemas no dia 26 de setembro de 2024.

VEJA MAIS

Assista ao trailer de “Pasárgada”

“Pasárgada” relata a história de Irene (Dira Paes), bióloga especialista em ornitologia, o estudo de aves. Aos 50 anos, ela é solitária e tem foco total no projeto de pesquisa que desenvolve no meio da Mata Atlântica, no interior do Rio de Janeiro. Enquanto redescobre sua ancestralidade, Irene conhece Manuel (Humberto Carrão), um jovem guia que conhece os pássaros como ninguém. A vivência traz à luz os dilemas que ela vive como mulher, mãe e profissional.

Filme "Pasárgada" (Reprodução)

Filme "Pasárgada" (Reprodução)

O longa é distribuído pela Bretz Filmes e conta com Cássia Kiss, Peter Ketnath e Ilson Gonçalves no elenco. A produção é formada por Dira Paes, Pablo Baião (também diretor de fotografia), Eliane Ferreira e Tarcila Jacob. Beto Ferraz foi o responsável pelo desenho de som, que rendeu o troféu em Gramado.

Filme "Pasárgada" (Reprodução)

O nome do filme é inspirado no poema de Manuel Bandeira. Confira abaixo.

“Vou-me embora pra Pasárgada

Lá sou amigo do rei

Lá tenho a mulher que eu quero

Na cama que escolherei

Vou-me embora pra Pasárgada

Aqui eu não sou feliz

Lá a existência é uma aventura

De tal modo inconsequente

Que Joana a Louca de Espanha

Rainha e falsa demente

Vem a ser contraparente

Da nora que nunca tive

E como farei ginástica

Andarei de bicicleta

Montarei em burro brabo

Subirei no pau-de-sebo

Tomarei banhos de mar!

E quando estiver cansado

Deito na beira do rio

Mando chamar a mãe-d’água

Pra me contar as histórias

Que no tempo de eu menino

Rosa vinha me contar

Vou-me embora pra Pasárgada

Em Pasárgada tem tudo

É outra civilização

Tem um processo seguro

De impedir a concepção

Tem telefone automático

Tem alcaloide à vontade

Tem prostitutas bonitas

Para a gente namorar

E quando eu estiver mais triste

Mas triste de não ter jeito

Quando de noite me der

Vontade de me matar

— Lá sou amigo do rei —

Terei a mulher que eu quero

Na cama que escolherei

Vou-me embora pra Pasárgada.”

(*Lívia Ximenes, estagiária sob supervisão da coordenadora de Oliberal.com, Heloá Canali)