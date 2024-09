Semana do Cinema: confira 10 filmes em cartaz durante a promoção que oferece ingressos a R$ 12

A partir desta quinta-feira (12), os amantes do cinema poderão aproveitar ingressos a R$ 12 durante a segunda edição da Semana do Cinema de 2024. A promoção, que vai até o dia 18 de setembro, conta com uma programação variada para todos os gostos. Além dos ingressos mais acessíveis para sessões comuns, combos especiais de pipoca e bebida também terão um desconto especial durante o período.

A iniciativa é uma idealização da Fenec (Federação Nacional das Empresas Exibidoras Cinematográficas) e tem o objetivo de aproximar o público do cinema e facilitar o acesso à cultura. Redes de cinema como Cinemark, UCI Cinemas, Cinépolis, Cinesystem, entre outras, estarão participando da campanha.

Desde comédias e animações até dramas e filmes de terror, a diversidade é a marca registrada desta edição. Confira 10 dos principais filmes em cartaz durante a promoção:

Os Fantasmas Ainda Se Divertem: Beetlejuice Beetlejuice

Gênero: Comédia, Fantasia, Terror

Classificação: 14 anos

Sinopse: Uma sequência direta do filme Os Fantasmas se Divertem de Tim Burton, lançado em 1988, esta nova história, retornamos à casa em Winter River, onde três gerações da família Deetz se unem após uma tragédia familiar inesperada. Lydia Deetz (Winona Ryder) já é adulta e mãe da adolescente Astrid (Jenna Ortega), que repentinamente descobre a misteriosa maquete da cidade no sótão e abre, sem querer, o portal para a vida após a morte, mais uma vez virando a vida da família Deetz de ponta-cabeça com o ressurgimento do extravagante fantasma Beetlejuice (Michael Keaton).

Vovó Ninja

Gênero: Comédia, Drama

Classificação: Livre

Sinopse: Arlete, que vive reclusa e tem um estilo de vida zen, se prepara para receber os três netos em sua casa, depois de muito tempo. Ela não tem muita intimidade ou jeito com as crianças, que estão insatisfeitas de passar as férias com a avó em um sítio sem internet, cheio de regras e tarefas domésticas. Após uma tentativa de roubo no local, o caçula Davi descobre que a avó tem habilidades fora do comum e, junto com os irmãos, faz de tudo para descobrir qual é o segredo de Arlete.

Hellboy e o Homem Torto

Gênero: Ação, Fantasia

Classificação: 16 anos

Sinopse: O icônico Hellboy enfrenta uma nova ameaça sobrenatural, em uma batalha repleta de cenas de ação e criaturas fantásticas. Ele se une a um agente novato da B.P.D.P. na década de 1950 e são enviados para os Apalaches. Lá, descobrem uma remota e assombrada comunidade, dominada por bruxas e liderada pelo sinistro demônio local, conhecido como O Homem Torto.

Longlegs: Vínculo Mortal

Gênero: Terror, Suspense

Classificação: 18 anos

Sinopse:Nicolas Cage interpreta o personagem-título, um serial killer que é perseguido por uma agente do FBI, Lee Harker (Monroe). Quando age, o assassino costuma deixar pistas na cena do crime que a agente é a única capaz de decifrar. Porém, na medida em que a investigação avança, ela descobre uma ligação ainda mais assustadora com esse homem.

É Assim Que Acaba

Gênero: Romance, Drama

Classificação: 14 anos

Sinopse: Baseado no best-seller homônimo de Colleen Hoover, o filme narra uma história tocante sobre amor, superação e desafios emocionais. A história acompanha Lily Bloom (Blake Lively), uma mulher que supera uma infância traumática para começar uma nova vida em Boston e ir atrás do sonho de abrir seu próprio negócio.

Alien: Romulus

Gênero: Suspense, Terror

Classificação: 16 anos

Sinopse: A trama será ambientada em um território desconhecido dentro do universo ‘Alien‘, explorando uma narrativa separada das sequências anteriores. Embora os detalhes permaneçam guardados, a história segue um grupo de jovens que encontra uma formidável entidade extraterrestre em um planeta distante, sugerindo um retorno à escala e tensão originais da franquia.

Deadpool & Wolverine

Gênero: Comédia, Ação

Classificação: 18 anos

Sinopse: A aguardada dupla Wade Wilson e Logan se encontra em um filme repleto de ação, humor ácido e muita quebra da quarta parede. No longa, Wade trabalha duro na vida civil. Seus dias como mercenário Deadpool, ficaram para trás. Quando seu planeta enfrenta uma ameaça e ele deve vestir-se novamente com o uniforme vermelho.

Meu Malvado Favorito 4

Gênero: Animação, Aventura

Classificação: Livre

Sinopse: Gru enfrenta novos inimigos. Maxime Le Mal e sua namorada mulher-fatal Valentina (Sofia Vergara, indicada ao Emmy) são tão malévolos que não deixam alternativa à família Gru senão fugir.

Silvio

Gênero: Drama

Classificação: 14 anos

Sinopse: Além de felicidade, um baú também pode guardar muitos segredos. Baseado em fatos reais, Silvio Santos (Rodrigo Faro) relembra sua história de vida e revela acontecimentos dos bastidores que nunca foram mostrados. Durante o sequestro que marcou o Brasil, o apresentador precisa lutar para proteger sua família e seu legado enquanto encara de frente um dos momentos mais desafiadores da sua vida.

Princesa Adormecida

Gênero: Comédia Infantil, Romance

Classificação: Livre

Sinopse: Rosa é uma típica adolescente que sonha com liberdade e independência enquanto seus três tios, que a criaram como uma filha, a superprotegem a todo custo e não a deixam fazer nada. Aos 15 anos, ela descobre que o mundo que achava real nada mais era que um sonho. Rosa é mais que uma simples jovem que vai à escola e se diverte com sua melhor amiga e troca mensagens com o seu crush. Um mistério do passado volta à tona e uma vilã vingativa coloca sua vida em perigo.

