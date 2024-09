Festival Internacional de Cinema de Veneza 2024

O Festival Internacional de Cinema Veneza é um dos mais antigos festivais de cinema do mundo (sua primeira edição aconteceu em 1932) e se destaca por manter um padrão excepcional de qualidade tanto na curadoria quanto nos prêmios, sendo um dos poucos em atividade com essa consistência. Nas principais categorias, obras extraordinárias foram reconhecidas, como "Rashomon" (1951) de Akira Kurosawa, "O Ano Passado em Marienbad" (1961), de Alain Resnais, e "O Deserto Vermelho" (1964), de Michelangelo Antonioni.

Ao longo de suas edições, filmes que marcaram a história da sétima arte foram agraciados com o Grande Prêmio do Júri, como "Uma Rua Chamada Pecado" (1951) de Elia Kazan, "O Rosto" (1957) de Ingmar Bergman, "Rocco e Seus Irmãos" (1960) de Luchino Visconti e "Viver a Vida" (1962) de Jean-Luc Godard.

Nas edições mais recentes do festival, produções que conquistaram tanto a crítica quanto o público foram premiadas, como "Coringa" (2019), de Todd Philips, e "Pobres Criaturas" (2023), de Yorgos Lanthimos. Para os cinéfilos que buscam filmes mais expressivos, além do que o circuito comercial frequentemente oferece, três festivais se destacam como referências constantes: Veneza, Cannes e Berlim. Por isso, é natural que a crítica cinematográfica dê grande destaque aos filmes selecionados e premiados nesses eventos.

Na edição de 2024, diversas produções significativas receberam aplausos e elogios da crítica especializada. Um dos filmes mais destacados do festival foi a produção brasileira "Ainda Estou Aqui" (foto), dirigida por Walter Salles Jr. (cineasta de obras aclamadas como "Central do Brasil") e estrelada por Fernanda Torres e Selton Mello.

Ambientado no Brasil de 1970, o filme é uma adaptação do livro autobiográfico de Marcelo Rubens Paiva, que conta a história de sua mãe, Eunice Paiva, e o desaparecimento de seu pai, o ex-deputado Rubens Paiva, durante a ditadura militar. "Ainda Estou Aqui" foi muito aplaudido e é um dos favoritos da crítica internacional ao principal prêmio do festival.

O longa-metragem brasileiro "Manas", de Marianna Brennand, conquistou o GDA Director’s Award, principal prêmio da Giornate Degli Autori, seção que destaca obras autorais e cineastas emergentes. Outros filmes de destaque no Festival de Veneza foram "Coringa: Delírio a Dois" de Todd Phillips, "The Girl Next Door" de Pedro Almodóvar (primeiro filme em inglês do aclamado cineasta espanhol), e "Maria" de Pablo Larraín, uma cinebiografia da cantora Maria Callas com Angelina Jolie.

O júri do Festival Internacional de Cinema de Veneza 2024 foi presidido pela aclamada atriz Isabelle Huppert (A Professora de Piano). Espero que todos os filmes selecionados e premiados nesta edição do prestigiado festival estejam em breve disponíveis nos cinemas.

Paris

“Golpe de Sorte em Paris”, novo filme de Woody Allen (Annie Hall, A Rosa Púrpura do Cairo, Zelig), será lançado no circuito brasileiro de exibição em setembro. O filme teve première mundial no Festival Internacional de Cinema de Veneza em 2023. É o 50º filme desse extraordinário diretor que começou sua carreira como diretor no cinema em 1969. É o primeiro filme de Allen falado totalmente em francês e tem no elenco Lou de Laâge, Valérie Lemercier e Melvil Poupaud. A direção de fotografia do filme é do mestre Vittorio Storaro que trabalhou com Allen em “Café Society” (2016), “Roda Gigante” (2017), “Um Dia de Chuva em Nova York” (2019) e “O Festival do Amor” (2020). “Golpe de Sorte em Paris” será exibido no Cine Líbero Luxardo a partir do dia 19 de setembro.

Olympia na Rua

O projeto Olympia na Rua com exibições mensais de filmes paraenses terá sua quarta edição no dia 08/9 às 18h30 com sessão aberta ao público na frente do cinema Olympia. Serão exibidos quatro filmes paraenses, incluindo “Fotógrafo de Família” de Denise Espíndola, “Josephina” de Zienhe Castro, “Chama Verequete” de Luiz Arnaldo Campos e Rogério Parrreira e “Ver-o-peso” de Januário Guedes, Sonia Rangel e Peter Roland. Sessão às 18h30, na frente do cinema Olympia, que está em reformas.

Em exibição

Confira a programação do Cine Líbero Luxardo com os filmes Motel Destino, o documentário Black Rio Black Power, Longless Vínculo Mortal e o documentário musical Stop Making Sense com a banda Talking Heads. No circuito comercial continuam em exibição os filmes “Estômago 2” e “Alien Romulus”.

Dicas da Semana

“Acorrentados” de Stanley Kramer. Com Sidnei Poitier e Tony Curtis. Vencedor de diversos “Oscar” incluindo melhor filme, direção, ator e roteiro original (Cineclube SINDMEPA. Dia 10/09, às 19h. Entrada gratuita).